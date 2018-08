Opsigtsvækkende fund: Pige var et gadekryds mellem to menneskearter Forskere står nu med det hidtil mest direkte bevis på, at to forskellige menneskearter fik levedygtige børn sammen. En dna-analyse af en mere end 50.000 år gammel knogle fra en cirka 13-årig pige afslører, at hendes mor var en neandertaler og hendes far var en denisova.

For mere end 40.000 år siden var det ikke kun vores menneskeart, Homo sapiens, der trampede rundt her på jorden. Vi havde også selskab af neandertalere, som fortrinsvis boede i den vestlige del af Eurasien og denisova, som slog deres folder i den østlige del af kontinentet.

Selv om det kan være svært at forene sig med tanken, så står det stadig mere og mere klart, at de tre menneskearter ikke kun brugte tid på at bekrige hinanden men også parrede sig på kryds og tværs, når de tilfældigvis mødte hinanden på livets vej.

Det er for eksempel også derfor, at du og jeg og andre europæere bærer på en arvemasse, hvor 1-4 pct. af dna’et stammer fra neandertalere, og asiatere har spor af denisova-dna i deres arvemasse.

Det er første gang nogensinde, at man finder knogler fra et individ, som var resultatet af et samleje mellem to forskellige menneskearter. Svante Pääbo Professor Max Planck Institute Leipzig, Tyskland

Det første direkte bevis

Der er en særlig grund til at tale om de forhistoriske stævnemøder i dag. For det er lykkedes en forskergruppe med professor Svante Pääbo fra Max Planck Instituttet i Leipzig i spidsen at gøre et opsigtsvækkende fund af en mere end 50.000 år gammel menneskeknogle i den sibiriske hule, Denisova Cave, hvor man nu har det mest direkte bevis for, at forskellige menneskearter fik børn med hinanden.

For en grundig dna-analyse af knoglen har afsløret, at knoglens indehaver, der var en pige, som var mindst 13 år gammel, var datter af et ret umage forældrepar: Moren var neandertaler og faren var denisova.

»Vi blev meget overraskede over vores fund, der er det mest direkte bevis på, at to forskellige menneskearter ikke kun havde en konfliktsøgende og krigerisk adfærd overfor hinanden men også kunne finde sammen og få levedygtige børn. Det er første gang nogensinde, at man finder knogler fra et individ, som var resultatet af et samleje mellem to forskellige menneskearter«, siger Svante Pääbo om den store nyhed, som bliver offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature i dag.



Det hele startede med dette fund tilbage i 2012: Knoglefragmenter fra en grotte i Rusland. Foto: Thomas Higham

»Vores evolutionshistorie er et kludetæppe«

Professor i evolutionshistorie og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard fra Statens Naturhistoriske Museum fik gåsehud, da han hørte om det nye fund.

»Det er noget af et lykketræf, vildt og fuldstændig fantastisk, at man med dna fra et lille stykke knogle, har fundet en forhistorisk pige, som var resultatet af et intimt og måske et flygtigt møde mellem en neandertaler-mor og en denisova-far. Vi vidste godt, at sådanne stævnemøder mellem forhistoriske menneskearter må have fundet sted, men det er aldrig lykkedes at komme så tæt på som nu«, siger Peter C. Kjærgaard og fortsætter:

»Fundet bekræfter, at vores evolutionshistorie er noget af et kludetæppe, som bliver mere og mere indviklet at forstå, fordi de forskellige menneskearter tog sig den frihed at have kønslig omgang med hinanden. Så de tidlige menneskearter har ikke respekteret vores ønske om, at vores oprindelseshistorie var en ordentlig historie, som var let at forstå«, siger han og griner.

Klogere på forældrene

Den forhistoriske piges dna fortæller også noget interessant om hendes forældres oprindelse. For eksempel havde hendes denisova-far også små spor af neandertal-dna i sin arvemasse, som vidner om, at hans forfædre også havde haft kønslig omgang med neandertalere flere tusind år tilbage i familiehistorien.

Dna’et røber også en interessant historie om pigens neandertaler-mor, fortæller Svante Päabo.

»Morens neandertal-dna var overraskende nok ikke særlig tæt beslægtet med det dna, som vi har isoleret fra en anden neandertaler, som også har boet i den berømte Denisova-hule. Dna’et er derimod tættere beslægtet med dna’et fra neandertalere, som stammede fra det vestlige Europa. Det antyder, at neandertalerne har bevæget sig over store afstande, hvor de så fra tid til anden har parret sig med de fremmede menneskearter, som de tilfældigt har mødt på deres vej«, siger Svante Pääbo.

Knoglerne fra pigen blev fundet i Denisova-grotten, som ligger i Sibirien, tæt på Kasakhstan og Mongoliet. Grafrik: Mads Pedersen