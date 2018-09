Menneskets ældste tegning er dukket op - og den ligner et hashtag

»Det her fund er den første dokumenterede tegning, som er tegnet med et egnet redskab og ikke er et resultat af at ridse mønstre ind i en overflade. Det er vildt, spændende og naturligvis ikke første gang det er sket. Når vi ser det så veludviklet som her, har det en endnu dybere historie. Vi finder aldrig første gang, noget er sket. Men det gør det kun endnu mere vigtigt, at vi gør op med ideen om, at Homo sapiens først for alvor blev noget særligt, da vores forfædre forlod det afrikanske kontinent«, konkluderer Kjærgaard.

Hvad forestiller stregerne? Hvilket budskab forsøger vor tidlige forfader at formidle?

»Det er umuligt at sige. Det kan være et tegn, der skulle kommunikere noget, men kan også være en måde der blot skulle demonstrere, hvad okkerstykket har kunnet. Men når vi ser på hvor omhyggeligt de er lavet, så er den mest nærliggende konklusion at det her er et eksempel på tidligt grafisk design, der har tjent et ikke længere kendt formål«.

»Det er altså bare fascinerende. Vi har her et vindue ind i Homo sapiens' adfærd, der nu åbner for yderligere tolkning og muligheden for at sammenholde det med alt det andet materiale, vi har fundet i de sydafrikanske huler. Og der er mere på vej, så det bliver nogle meget spændende år, vi har foran os. Det vil hjælpe os til at forstå, hvor langt mere kompleks menneskelig adfærd var langt længere tilbage i tiden«.

Ny viden om vore fjerne forfædre

Fundet af de 73.000 år gamle griflerier bidrager til at forfine nutidens forståelse af, hvad de tidlige mennesker kunne og foretog sig.

»Vi lærer i disse år helt utrolig meget nyt om os selv og hvor vi kommer fra. I løbet af de seneste 10 år er de fleste af de ting, vi har taget for givet om vores egen historie, blevet udfordret«.

Ifølge den danske professor har tværfagligt samarbejde givet et gennembrud i kendskabet til menneskehedens tidlige historie.