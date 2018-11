Stort gennembrud: Danske forskere kurerer mikrohjerner fra demensramt familie En stor dansk familie med vestjysk ophav er ramt af en gendefekt, som får bærerne til at udvikle demens i en tidlig alder. Nu er det lykkedes et dansk forskerhold at kurere deres demensramte nerveceller i en petriskål. Det store gennembrud vækker håb om, at man nu har en model, hvor man kan udvikle nye behandlinger til den frygtede sygdom.

Det er svært at forestille sig en værre sygdom end demens. En hjernelidelse, hvor de dyrebare nerveceller, som definerer en som menneske, lige så stille går til grunde og visner bort.

I Danmark findes der en storfamilie med vestjyske aner, som er særlig hårdt ramt af sygdommen. De lider af en arvelig form for demens, som rammer hjernens pandelapper.

Familien bærer på en genfejl på kromosom 3, som opstod hos en landmandskone. Hun blev dement i en alder af 56 år, men inden da nåede hun at få 12 børn, hvor 9 af dem arvede genfejlen.

Vi troede nærmest ikke vores egne øjne, da vi erfarede, at vi kunne kurere de demensramte mikrohjerner ved at ændre et enkelt bogstav i den genetiske kode Poul Hyttel Professor Københavns Universitet

Lige siden har familien i seks generationer kæmpet med og mod den dødelige demenssygdom, hvor en forælder med genfejlen har 50 procent risiko for at give den sygdomsgivende mutation videre til deres børn.

»Vi har været opmærksomme på denne familie siden midten af 1980erne og har kendskab til i alt 528 familiemedlemmer til dags dato. De familiemedlemmer, som bærer på den sygdomsgivende genfejl, får typisk demens i en alder af 58-59 år, men der findes også tilfælde i familien, hvor demenssygdommen er brudt ud væsentligt tidligere eller senere«, siger professor og overlæge Jørgen Nielsen fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og Københavns Universitet.



Demens Pandelapdemens og Alzheimers sygdom Op mod 87.000 danskere lider af en demenssygdom. Heraf er cirka 50.000 Alzheimers-patienter. Cirka 3.000 danskere under 65 år har en demensdiagnose. Der konstateres cirka 7.700 nye tilfælde af demens i Danmark om året. Pandelapdemens (frontotemporal demens) er en fælles betegnelse for en gruppe af neurodegenerative sygdomme, der især rammer frontallapperne (pandelapperne) og/eller den forreste del af temporallapperne (tindingelapperne) Pandelapdemens viser sig i form af gradvise ændringer i personlighed, adfærd og/eller sprog og adskiller sig fra Alzheimers sygdom ved, at indlæring og hukommelse kan være intakt langt hen i sygdomsforløbet. I dag findes der ikke nogen effektiv behandling mod Alzheimers sygdom og andre former for demens. Den medicin, der er på markedet, formår kun midlertidigt at dæmpe symptomerne, og demenssygdommene ender ofte med at være årsag til patientens død. Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens. Rigshospitalet Vis mere

Laver mikrohjerner fra en hudprøve

Der er en særlig grund til at fortælle om den hårdt plagede familie i dag. For det er lykkedes et dansk forskerhold med Kristine Freude, Jørgen Nielsen og Poul Hyttel i spidsen at lave nogle enestående forsøg i deres laboratorier, som vækker håb om, at man på sigt kan lave effektiv medicin, som kan kurere eller i det mindste bremse udviklingen af sygdommen hos familien og andre demensramte patienter.

Foto: Jacob Ehrbahn På en skærm kan man følge med i, hvad mikroskopet har zoomet ind på. Her er det tre mikrohjerner (de mørke dannelser), der er lavet af celler fra en patient med Alzheimers, som kommunikerer med hinanden gennem nervecelleudløbere.

På en skærm kan man følge med i, hvad mikroskopet har zoomet ind på. Her er det tre mikrohjerner (de mørke dannelser), der er lavet af celler fra en patient med Alzheimers, som kommunikerer med hinanden gennem nervecelleudløbere. Foto: Jacob Ehrbahn

Forsøgene foregår aktuelt ved stamcellecentret BrainStem på den gamle landbohøjskole på Frederiksberg. Når man træder ind i laboratorierne, er det som at træde ind i fagre nye verden.

Laboratorierne ligner klassiske laboratorier, men når man gennem et mikroskop ser, hvad det er, de dyrker i deres petriskåle, kan man ikke lade være med at spærre øjnene op. Der gror store klumper af nerveceller og støtteceller, som til forveksling kunne ligne det væv, som findes i en ægte menneskehjerne.

»Det er mikrohjerner, som er lavet fra celler, som kommer fra tre medlemmer fra den demensramte storfamilie, som alle tre er bærere af den sygdomsgivende genfejl. To af dem har fået demens, mens den tredje endnu ikke har symptomer på sygdommen«, siger professor Poul Hyttel fra Københavns Universitet, som i selskab med lektor Kristine Freude, studerer en skærm, hvor man kan se, hvad mikroskopet har zoomet ind på i dyrkningskålen.

»Det er en mikrohjerne fra et af familiemedlemmerne, hvor vi endnu ikke har rettet genfejlen. Hvis man zoomede helt ind på de enkelte nerveceller, ville man kunne se, at nervecellerne lider og for eksempel har en ophobning af nogle store blærer, der blokerer for den naturlige transport af molekyler og energifabrikker, som normalt foregår i en velfungerende nervecelle«, siger Kristine Freude, mens hun stiller lidt mere skarpt på mikroskopet.

Hvordan det er lykkedes at lave mikrohjerner fra familiemedlemmerne, som kan dyrkes i en petriskål, er en historie for sig. Her står forskerne på skuldrene af to store videnskabelige gennembrud, hvor det ene udløste en nobelpris i medicin tilbage i 2012.

For i dag kan man fra et menneske tage en hudprøve og dyrke bindevævscellerne fra hudprøven i en petriskål. Med et bioteknologisk greb kan man lave bindevævscellerne om til stamceller, som potentielt kan udvikle sig til alle de celletyper vi har i kroppen som for eksempel nerveceller og støtteceller, som vores hjerne er opbygget af.

»Det er præcist det, vi har gjort. Taget hudprøver fra underarmene på tre af familiemedlemmerne og lige nu kigger du på en syg mikrohjerne, som stammer fra et af familiemedlemmerne«, siger Poul Hyttel, mens han peger på en mørk klump af nerveceller og støtteceller.

Foto: Jacob Ehrbahn Bioteknologi-studerende Kristina Hansen forsyner mikrohjernerne med frisk næringsmedie og inkuberer dem bagefter i et varmeskab med en temperatur på 37 grader, som svarer til kroppens temperatur.

Bioteknologi-studerende Kristina Hansen forsyner mikrohjernerne med frisk næringsmedie og inkuberer dem bagefter i et varmeskab med en temperatur på 37 grader, som svarer til kroppens temperatur. Foto: Jacob Ehrbahn

Gør demensramte mikrohjerner raske

Det stopper ikke her. Forskerne har også under deres arbejde brugt den revolutionerende genteknologi Crispr, hvor man målrettet og med stor præcision kan rette genfejl i arvemassen.

Med det redskab har de i et parallelt forsøg og inden de tre familiemedlemmers stamceller blev forvandlet til mikrohjerner rettet den sygdomsgivende genfejl, som familien bærer rundt på. Ved at ændre den genetiske kode et enkelt sted, hvor et sygdomsgivende ’c’ er blevet rettet til et raskt ’g’.

Hold nu fast. For ved at rette genfejlen, voksede der sunde mikrohjerner frem, hvor de enkelte nerveceller pludselig var blevet raske.

»Vi troede nærmest ikke vores egne øjne, da vi erfarede, at vi kunne kurere de demensramte mikrohjerner ved at ændre et enkelt bogstav i den genetiske kode. Det er dybt fascinerende«, siger Poul Hyttel og gør store øjne.

Foto: Jacob Ehrbahn Stamcelleforsker og lektor Kristine Freude studerer mikrohjerner, som er lavet fra en hudprøve, der stammede fra en patient med Alzheimers. Håbet med at studere sygdommen uden for kroppen er at udvikle nye behandlingsmetoder, og drømmescenarioet er at sprøjte de kurerede nerveceller tilbage i patientens hjerne.

Stamcelleforsker og lektor Kristine Freude studerer mikrohjerner, som er lavet fra en hudprøve, der stammede fra en patient med Alzheimers. Håbet med at studere sygdommen uden for kroppen er at udvikle nye behandlingsmetoder, og drømmescenarioet er at sprøjte de kurerede nerveceller tilbage i patientens hjerne. Foto: Jacob Ehrbahn

Jagten på demensmedicin er indledt

Udfordringen bliver nu at omsætte den viden til behandlinger, som kan hjælpe de familiemedlemmer, som bærer på den sygdomsgivende genfejl.

»Vi har nu med mikrohjernerne en model, hvor vi uden for familiemedlemmernes kroppe, kan analysere os frem til, hvad det er, der går galt i deres nerveceller, når de bærer på denne genfejl. Man vil også kunne screene, om forskellige nye stoffer vil kunne bremse nedbrydningen af nervecellerne i de syge mikrohjerner. Hvis det lykkes kunne man potentielt stå med et nyt behandlingsprincip, som på sigt ville kunne hjælpe den demensramte storfamilie«, siger Jørgen Nielsen.