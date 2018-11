Mandag får vi - måske - mere at vide om Mars En ny sonde lander med målegrej, der skal fortælle os mere om planetens indre. Men først skal den lige klare den hurtige nedstigning gennem Mars' tynde atmosfære.

Mars skal have taget sin temperatur, målt pulsen og have et generelt sundhedstjek.

Det er nogenlunde den opgave, den amerikanske sonde InSight fik med sig, da den i maj blev sparket af sted på langfart af en Atlas-raket fra Vandenberg-luftbasen i Californien.

Nu er den nået frem til Mars. Og om tre dag og efter seks minutter nedstigning ved teknikerne - der kommer til at følge begivenheden med rynkede øjenbryn og svedige håndflader - om alt er klappet. Det kræver gode forberedelser og en smule held at få gelejet den 608 kilo sonde helskindet gennem manøvren. InSight rammer Mars’ atmosfære med lige under 20.000 km/t og skal kunne kapere varmepåvirkningen, der kan nå op på 1.500 grader, inden dens faldskærm og nogle bremseraketter tager toppen af farten og den forhåbentlig lander på sine tre ben på overfladen.

Kommer den til at lande på et højdedrag, så får den ikke decelereret så meget, konstaterer Nasa, der også har andre bekymringer: Sonden kommer til at lande på Mars’ nordlige halvkugle i efterårssæsonen, hvor støvstorme kan ramme. Skulle den ankom midt i sådan en, så er den bygget til at kunne klare det urolige vejr under landingen.

Men det kan lade sig gøre at sætte en sonde ned på overfladen, viste rumagenturet i 2008, hvor Phoenix-sonden ankom helskindet og gik i gang med at lede efter spor af vand og liv. Den fandt det første og mulighederne for det andet.

Marsskælv og dybdemålinger

Nasa-teknikerne har denne gang sigtet på Elysium Planitia-området, hvor InSight i løbet af det kommende par år skal give ny viden om den røde planets indre. Dens robotarm skal placere målegrej på overfladen, så det kan forsøge at kigge ind under overfladen, bl.a. ved hjælp af et seismometer.

Det skal gerne kunne registrere marsskælv og meteoritnedslag, oplyser Nasa. Seneere vil et apparat gå i gang med at grave sig fem meter ned i marsoverfladen for at analysere dens sammensætning.

Målet er at finde ud af, hvordan planetens kerne er stykket sammen og hvor megen geologisk aktivitet, Mars overflade egentlig har.

Bag projektet står en række nationer. Amerkanerne står for Insight-sonden, mens nogle af instrumenterne er bygget i samarbejder mellem Frankrig og Tyskland, Schweiz og Storbritannien.

Se Nasa’s præsentation af projektet: