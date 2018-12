Internettet forurener lige så meget som flytrafikken: Streaming af film er en overset klimasynder

Du tænker næppe over det til hverdag. Men hver eneste gang du laver den mindste aktivitet på internettet, koster det energi i form af strøm.

Når du sender en mail, lytter til en podcast, laver et opslag på Facebook, spiller Fortnite på en spilkonsol eller ser et afsnit af din yndlingsserie på Netflix. Eller hvis du læser denne artikel på vores netavis, hvor en eller flere datatunge annoncevideoer også vil forsøge at stjæle din opmærksomhed.

Jo større datamængden er, desto større bliver energiforbruget. Så i den forbindelse er streamingtjenester som Spotify, Netflix, HBO og Amazon Prime de helt store strømslugere, når de tilbyder musik, serier eller film i hd-kvalitet.

Forurener lige så meget som fly

Den store aktivitet på internettet har en pris. Den bruger i dag cirka 10 pct. af hele verdens elektricitetsforbrug og udleder over 2 pct. af det menneskeskabte CO 2 -udslip. Dermed udleder internettrafikken lige så meget CO 2 som verdens samlede flytrafik og vil formentlig snart overhale den.

Hvis man ser to timers Netflix hver dag året rundt, vil Torsten Hasforth,

For internettet har vokseværk og øges med cirka 25 pct. om året. En stor del af vokseværket skyldes Internet of Things, hvor ting og maskiner kommunikerer med hinanden, for eksempel din robotstøvsuger, din spinningcykel, den selvkørende bil eller sågar din kompostbunke.

»Folk ved godt, at man skal spare på antallet af flyrejser, skifte den gamle udtjente bil ud med en elbil og introducere kødfrie dage, hvis de skal gøre noget ved deres CO 2 -udslip. Det er de færreste, der tænker på, at hver gang man henter data ned fra skyen, sender man et eller flere af verdens datacentre på arbejde, hvilket koster energi og dermed udslip af CO 2 . Den uvidenhed skal der gøres noget ved«, siger professor Leif Katsuo Oxenløwe fra DTU, som til daglig forsker i, hvordan man kan gøre datatrafikken på nettet så energieffektiv som muligt, så internettets CO 2 -udslip kan reduceres. En jagt på det grønne internet, som netop har modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden.





Hvis man laver en grundig Google-søgning (hvor én søgning i øvrigt ifølge netgiganten selv koster samme mængde energi som at tænde en 60-watts elpære i 17 sekunder, hvilket udleder 0,2 gram CO 2 ), finder man mange forskellige bud på, hvor meget eller hvor lidt energi det koster, hvis man for eksempel uploader en minutlang video på Facebook eller sætter sig til rette i sofaen for at se en time af sin yndlingsserie, mens ungerne spiller Fortnite i kælderen.

For at komme nærmere sandheden har Politiken bedt Leif Katsuo Oxenløwe og ph.d.-studerende Júlio César Medeiros Diniz fra DTU i samarbejde med lektor Martijn Heck fra Aarhus Universitet og seniorøkonom Torsten Hasforth fra Dansk Energi om at foretage regnestykkerne i en dansk kontekst.

Tips og tricks Gode råd til at spare på dit CO 2 -aftryk, når du bruger internettet Når du streamer en film, så se den sammen med dine venner eller familie og ikke for dig selv. For hver visning man sparer væk, skåner man atmosfæren for CO 2 -udledning.

-udledning. Når du streamer og downloader musik, så overvej at bruge den musiktjeneste, hvor datacentrene i overvejende grad kører på vedvarende energi. Det vil reducere dit CO 2 -udslip.

-udslip. Det er mere energikrævende at bruge mobilnetværket (4G) sammenlignet med at bruge et trådløst netværk (wi-fi). Så slå wi-fi til, når det er muligt. Det er dog endnu mere energibesparende at bruge en kablet internetforbindelse, der sparer mere end wi-fi.

Vælg en klimavenlig søgemaskine/sky/datacenter. Det vil sige: Brug en teknologisk virksomhed, hvor energiforsyningen til deres datacentre i høj grad kommer fra vedvarende energi.

Afmeld nyhedsbreve, som ikke længere har din interesse.

Begræns dit brug af ’reply all’, når du sender mails. Det vil dine kolleger formentlig også sætte pris på.

Tag personlig kontakt til ven/kollega i stedet for at sende en mail.

Tænk på, at når du vedhæfter en stor fil i en mail som eksempelvis et billede, stiger energiforbruget voldsomt og udleder mere CO 2 . Hvis du alligevel sender et billede, så overvej at sende det i en lavere opløsning end originalen.

. Hvis du alligevel sender et billede, så overvej at sende det i en lavere opløsning end originalen. Sluk din computer, hvis du er væk fra den i mere end 2 timer

For hurtige søgninger på nettet: Brug din smartphone eller tablet i stedet for den bærbare eller computeren. Det sparer strøm.

Før du deler en video på de sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter, så tæl til ti (gerne på tysk), før du trykker ’send’. På den tid kan du nemlig nå at overveje, om videoen virkelig er så god og så vigtig, at den skal deles med dine venner og gemmes i et energikrævende datacenter til evig tid.

Planlæg telekonferencer i stedet for at flyve frem og tilbage til dine samarbejdspartnere Vis mere

Netflix er en strømsluger

Resultaterne er mildest talt overraskende og øjenåbnende. For eksempel viser eksperternes beregninger, at en times streaming af en film i hd-kvalitet på Netflix eller en anden streamingtjeneste bruger lige så meget energi, som man bruger til at koge 8 liter vand på en elkedel, og ville resultere i et udslip af CO 2 på 163 gram.

»Det vil sige, at hvis man ser 2 timers Netflix hver dag året rundt, svarer CO 2 -udslippet til at flyve 384 kilometer i en flyvemaskine, spise 6 kilogram oksekød eller køre lidt under 1.000 kilometer i en ny bil«, siger Torsten Hasforth, som understreger, at beregningerne har taget udgangspunkt i en dansk kontekst, hvor 70 procent af strømmen stammer fra vedvarende energi.

Så der er både energi og CO 2 at spare, hvis man som kærestepar eller som familie kan enes om at se en film sammen, som man gjorde i gamle dage, i stedet for at hvert familiemedlem sidder bag sin egen skærm i form af en mobiltelefon, en tablet eller et smart-tv og ser sin egen film.

Forbrug størst uden for hjemmet

Hvis det høje strømforbrug i forbindelse med streaming nu vil få dig til at løbe hen til elmåleren, næste gang I ser film i familien, vil det måske undre dig, at elmåleren ikke tikker meget hurtigere, end den gør. Eller hvorfor din mobiltelefon eller din tablet ikke for længst er løbet tør for batteri. Det skyldes, at størstedelen af den energi, som streamingen bruger, foregår uden for husstandens fire vægge.

»Den energi, som streamingen koster dit eget hjem, er kun toppen af isbjerget. Når brugeren trykker ’play’ på sin mobiltelefon, tablet, computer eller smart-tv, vil den sætte et datacenter på arbejde et sted ude i verden, som så vil finde filmfilen frem og sende de tunge data i form af lys den lange vej tilbage til Danmark. Gennem lyslederkabler med en hastighed på 200.000 kilometer per sekund. Det at flytte data fra et sted til et andet koster energi, ligesom jeg bruger energi, hvis jeg løfter en kuglepen op fra bordet og flytter den et andet sted hen«, siger Leif Katsuo Oxenløwe.

Så en stor del af strømforbruget ved streaming stammer fra transporten til og fra et datacenter og aktiviteterne i selve datacentret, hvor man også skal bruge energi på at køle serverne ned, så de ikke overopheder.

Deling af video koster energi

Det samme er i spil, når man har optaget en video på 60 sekunder af en kat, der leger med et garnnøgle, eller et barn, som hopper i trampolin, og man så midt i begejstringen vælger at dele videoen med sine 333 venner på Facebook.