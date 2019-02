Astronomi: En 'lille' flig af en måne vidner om Neptuns voldelige nabolag

Hvis Proteus er den rolige storebror, så er Hippocamp den klistrede lillebror.

Det er det billede, nye optagelser af Neptuns nabolag tegner. Planeten har flere måner, og en af dem har længe undret astronomerne: Den lille Hippocamp svæver usædvanligt tæt på den meget større Proteus, en af de største af moderplaneten Neptuns måner.

Hippocamp blev opdaget for ti år siden af Hubble-rumteleskopet, og årsagen til dens skabelse kan efter alt at dømme findes i fotos, som ’Voyager 2’-sonden sendte hjem til Jorden i 1989 efter at have passeret på sit evighedstogt ud i det dybe rum.

Fik nyrestød af en komet

Billederne viser, at der er slået et stykke af Proteus en gang for mange milliarder år siden. Tilsyneladende har en komet ramt månen, så et stort stykke med et tværsnit på 12 kilometer røg af og nu følges med storebroderen i kredsløbet om Neptun. Det sker ganske tæt: Hippocamp er blot 12.070 kilometer fra Proteus, som er 4.000 gange større, viser observationerne.

Under andre omstændigheder var den enten blevet fejet til side eller opslugt af Proteus, så det nære parløb tyder på, at den er resultatet af et nedslag på Proteus.

Et nabolag med megen ballade

De to måner er en udmærket illustration af Neptuns tumultariske nabolag.

Den største måne er Triton, der menes at være blevet grebet af Neptuns tyngdekraft og trukket ind i kredsløb om planeten. Her har Triton hurtigt tævet løs på det dengang eksisterende månesystem, der blev revet i stykker og gendannet på ny med Proteus som en arret overlever. Det er vel at mærke sket i et hjørne af solsystemet, hvor risikoen for kollisioner med kometer og andet rumvraggods har været en reel hverdagsrisiko.

»Set ud fra overslag over mængden af kometer ved vi, at andre måner i det ydre solsystem er blevet ramt af kometer, smadret og gendannet adskillige gange. Disse to illustrerer på dramatisk vis, hvordan måner nogle gange slås i småstykker af kometer«, siger Jack Lissauer fra Nasa’s Ames-forskningscenter ifølge det amerikanske rumagentur Nasa.

Beskrivelsen af Hippocamp og dens voldsomme fortid findes i tidsskriftet Nature.

Foto: Illustration: Nasa/ESA/STScI/J. Olmsted Hippocamps kredsløb om Neptun. Illustration.