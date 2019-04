Livets undergang blev ikke fotograferet: Men det var tæt på

Der gik få minutter fra nedslaget ved Chixulub i vore dages Mexico til bølgen af mudder, der begravede en stor mængde dyr et sted i North Dakota.

Her har de ligget lige siden, dyrene. I det, der i dag er et 66 millioner år gammelt forstenet øjebliksbillede, taget få minutter efter det asteroidenedslag, der med ét gav dinosaurerne dødsstødet og åbnede for pattedyrenes overtagelse af livet på Jorden.

Nu har forskere fra Kansas Universitet fundet det, der viser sig at være det fastfrosne katastrofeøjeblik, som endte med at koste tre ud af fire plante- og dyrearter på kloden livet.

Et billede, der ifølge en af forskerne, Robert DePalma, viser et sammenrod af ferskvandsfisk, hvirveldyr, havdyr, træer og grene, der blev skyllet af en flodbølge ind over land i det, der i dag er Hell Creek-området i North Dakota.

Voldsomme følger

Han vurderer, at partikler fra nedslaget kan spores i fiskene. Det skabte gigantisk jordskælv og bevægelser i jordskorpen, som har sendt en flodbølge vandet ind over området få minutter efter nedslaget.

Fossilerne ligger tæt i fundet. Foto: Robert Depalma/Ritzau Scanpix

»Fiskene blev begravet hurtigt, men ikke så hurtigt, at de ikke nåede at indånde det materiale, der blev slynget ud ved nedslaget og regnede ned over deres vandløb. Indkapslingen skete så hurtigt, at alt blev bevaret i tre dimensioner. Det blev ikke fladmast«, forklarer David Burnham, der er med til at beskrive fundet i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

»Det er som en lavine, der falder sammen som en væske og så størkner som beton. De blev dræbt meget hurtigt på grund af de voldsomme kræfter i vandet. Vi har en fisk, der ramte et træ og blev delt i to«, tilføjer han ifølge universitetets beskrivelse af fundet.

Som mennesker nedstammer vi fra en slægt, der i ordets egentlige forstand overlevede i asken af det, der en gang var dinosaurernes storslåede rige. Robert DePalma

Forskerne kan ud af fundene se, at vandet er kommet fra søsiden og har skyllet ind over land og at det ligger i det jordlag, der skiller tiden før og tiden efter det altødelæggende asteroidenedslag.

»Vi ser en øjebliksregistrering af et af de mest bemærkelsesværdige nedslag i Jordens historie. Den her begivenhed knytter sig til os alle - til hvert pattedyr på Jorden. Det er i bund og grund derfor, vi har overtaget planeten. Efter det nedslag var intet det samme. Som mennesker nedstammer vi fra en slægt, der i ordets egentlige forstand overlevede i asken af det, der en gang var dinosaurernes storslåede rige«, siger Robert DePalma.

Sådan viser Kansas Universitet fundstedet.