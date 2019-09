Zombier findes ikke kun i fiktionens verden

FOR ABONNENTER

Mus er bange for katte og flygter, hvis de får færden af katteurin. Men den frygtsomhed laver parasitten Toxoplasma gondii, som findes i kattelort, om på. Hvis en mus bliver inficeret med parasitten, sker der ting og sager i musens hjerne. I stedet for at lade sig frastøde af lugten fra katteurin, bliver den tiltrukket af den, og den hjernevaskede mus vil derfor opsøge sin værste fjende og med stor sandsynlighed ende i kattens gab. Det er parasitten glad for, da det er i kattens mave, den formerer sig. Parasitten inficerer ikke kun mus. Cirka en ud af fire danskere bærer på kattelort-parasitten, og infektionen er associeret med en let øget risiko for at få psykiske lidelser som skizofreni, at begå selvmord eller ende i trafikulykker, som måske kunne tyde på en mere frygtløs adfærd, som man også ser hos inficerede mus. Disse hypoteser er dog meget spekulativ på nuværende tidspunkt.