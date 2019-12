Fed vandloppe på flugt kan udløse hungerkatastrofe i Arktis

Isens forsvinden og den højere havtemperatur får en dramatisk effekt i Arktis: De fede vandlopper, som er en livsvigtig fødekilde for de arktiske dyr, forsvinder, viser ny dansk forskning fra Diskobugten. Det kan for eksempel ramme søkongen, grønlandshvalen og isbjørnen.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det vækkede stærke følelser på de sociale medier for to år siden, da en video med en udmattet og udmagret isbjørn på dødens rand i en desperat jagt på føde gik viralt. Den hjerteskærende video mindede os om, hvor galt det kan gå, i takt med at den globale opvarmning får havisen til at skrumpe og truer isbjørnen på livet.