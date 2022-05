Praksissen var ellers gået i glemmebogen i Vesteuropa, men nu har forskere for alvor fået øjnene op for tarmbakterierne

Et dansk forskerhold har fundet over 1.000 bakteriedræbende virus i vores tarme, som holder styr på bakteriebalancen, der er vigtig for vores sundhed. Håbet er, at den nye viden kan bruges i kampen mod antibiotika-resistente bakterier.