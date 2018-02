Benhårde Amazon tager patent på elektronisk armbånd, der altid ved, hvor de ansattes hænder er

FOR ABONNENTER

»Hvad ville du sige til, at din arbejdsgiver bad dig bære et armbånd, der sporede hver eneste af dine bevægelser, og at det sågar korrigerede dig med små vibrationer, hvis det mente, at du gjorde noget forkert«, spurgte den amerikanske journalist Ceylan Yeginsu i sidste uge sine læsere i The New York Times.

Og han fortsatte: »Hvad hvis din chef kunne se, hver gang du tog en pause for at klø dig eller var rastløs, eller hvor lang tid, du var på toilettet?«.

Lyder det uhyggeligt? Lyder det som det rene big brother?

Måske.