Teenagere i USA gider ikke længere snakke sammen - de vil hellere sende en sms Ny undersøgelse er et tegn på, at techgiganterne overtager kontrollen med ikke blot vores kommunikation, men hele vores fremtid som art, siger stjerneforfatteren Franklin Foer på besøg hos Politiken.

Hvis det virker, som om teenagere stirrer ned i deres telefon hele tiden, selv når de er sammen med venner – altså endnu mere end voksne gør det – så er det ikke helt skævt. En ny undersøgelse fra USA viser, at 13-17-årige nu foretrækker at sende tekstbeskeder til hinanden i stedet for at tale sammen.

Det er lidt af en revolution: Da den samme nationale undersøgelse blev lavet for kun seks år siden, syntes 49 procent af de unge, at samtale var den bedste kommunikation. Nu er tallet 32 procent, fordi tekstbeskeder, sociale medier og videochat alle er gået frem og har udhulet lysten til samtale – og med 35 procent er tekstbeskeder nu den mest populære kommunikationsform.

For den amerikanske techdebattør og bestsellerforfatter Franklin Foer er de friske tal så opsigtsvækkende, at de var blandt hans første bemærkninger, da han talte på et læsermøde i Politikens Hus mandag. Anledningen var, at hans globalt omtalte debatbog ’Verden fra Forstanden' netop er udkommet på dansk.

Det er ifølge Franklin Foer slet ikke ligegyldigt, at teknologiske kanaler nu er så populære. For vi har det med at overse, at hvert eneste ord skrevet og chattet kan lagres i al evighed hos de techselskaber, der lægger kanaler til – giganter som Facebook, Google, Apple og Amazon – og at de kan bruges til at gennemanalysere os.

»De selskaber, der har overblikket på nettet, har overblikket overalt. De har utrolig kontrol over det offentlige rum«, sagde han på mødet og tilføjede:

»Og når du har kontrol med det offentlige rum og stiller dig mellem borgerne og deres information, så har du enorm magt over demokratiet – og over vores fremtid som art«.

Techgiganternes store sejr

Det er et budskab, den tidligere redaktør på tidsskriftet New Republic har haft i flere år. Han elsker selv teknologi og bruger ivrigt sin smartphone, fortæller han, men bagved lurer bekymringen for, hvad der sker, når magten koncentreres hos nogle få selskaber, der er mere interesserede i at fastholde vores opmærksomhed end i at få samfundet til at fungere.

Når vi får affaldsnyheder, træffer vi affaldsbeslutninger Franklin Foer, forfatter

Og som ved så meget om os, at de er blevet i stand til at distrahere os ved hele tiden at bombardere os med lækkerbiskner, vi kan læse eller se og sende til vores venner.

Han konstaterede, at techgiganterne ikke blot har held med metoden, men også er i stand til at få andre til at følge trop: Medier lærer at udnytte systemet ved at udsende historier om pelsdyr, der får mange klik, og Rusland lærer at udnytte systemet for at påvirke valg.

»Når vi får affaldsnyheder, træffer vi affaldsbeslutninger«, sagde han tørt.

Løsningerne er ikke nemme, for teknologien har store fordele og gør vores liv nemmere. Men en start bør ifølge Franklin Foer være, at alle bliver bevidste om, hvor meget af kontrollen med vores liv vi overlader til branchens giganter, når vi accepterer, at de skal deltage i alle samtaler, leksikonopslag og gåture.

»Hvis vi ikke kan finde en form for balance med disse selskaber og teknologier, så vil vi være ude af stand til at forsvare de ting, der gør os til mennesker: Vores evne til at være til stede i en samtale. Vores evne til at forstå, at vi kan ikke kan have uafhængige tanker, når vi altid overvåges. Vi må bevare de hellige steder inde i vores hoveder, der sikrer, at vi kan få ideer«, sagde han på debatmødet.