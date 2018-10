Dødningehoved-meteor passerer grinende forbi Jorden efter Halloween Det er sidste gang i 500 år, at den kommer så tæt på jorden.

Som et stort, uhyggeligt, grinende dødningehoved vil 'The Great Pumpkin' igen passere jorden om godt en måneds tid.

NASA har døbt meteoren sådan, efter at den blev opdaget 31. oktober 2015, hvor den til astronomernes begejstring viste sit krater-fulde og lidt elipseformede dødningehoved præcis på dagen for Halloween.

Her var den noget nærmere på Jorden, end det sker i november. 486.000 kilometer, hvilket er lidt mere end Månens distance fra Jorden. Dens passage havde ingen indflydelse på Jorden i 2015, og det får den heller ikke i november.

Her vil meteoren med det videnskabelige navn 2015 TB145 passere jorden i en afstand, der svarer til 105 gange afstanden til Månen, og det bliver i den sene ende af Halloween-højtiden, nemlig 11. november.

Til sammenligning viser NASAs Jet Propulsion Laboratory-database for små objekter, at den næste flyvning forbi Jorden vil foregå i en distance svarende til det kvarte af afstanden til Solen, som er 38 millioner kilometer.

Navnet 'The Great Pumpkin' henfører til, at den 640-diameters meteor ankom på Halloween - og at den ligner et gigantisk menneskeligt dødningehoved. I en vis belysning i hvert fald. Størrelsesmæssigt er der tale om en ret lille meteor. Til sammenligning var den meteor, man tilskriver dinosaurernes endeligt, 10 kilometer i diameter.

Astronomer har beregnet, at meteoren roterer 2.94 gange i timen, og at den reflekterer omkring 5-6 procent af det sollys, der rammer den. Den reflekterer dermed kun lidt mere lys, end hvis den var gjort af kul.

En død komet

Det vil vare 500 år, før den kommer tæt på Jorden igen, og astronomerne glæder sig derfor ekstra meget til at få samlet så mange flere data som muligt om meteoren sammen, når den passerer i november.

Den er nemlig ikke kun speciel af udseende. Meteorens bane og hastighed indikerer, at den engang var en komet, som efter mange rejser rundt om Solen har tabt sin hale af is, støv og småsten.

Mens den altså ikke kommer nær så tæt på Jorden denne gang, er der andre rum-objekter i sigte, forsikrer videnskabsfolkene. Ifølge Thomas G. Müller, forsker ved Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, vil en meteor ved navn 1999 AN10 passere 299.196 km fra Jorden 7. august i 2027, mens 99942 Apophis, som er navngivet efter den egyptiske slangedæmon, som hver nat prøver at sluge Solen, vil fare forbi Jorden i kun 37.400 kilometers afstand 13. april 2029.

Hvis man vil vide mere om den, har Pablo Santos-Sanz fra Astrofysisk Institut i Andalusien sammen med Thomas G. Müller og en række andre forskere skrevet en rapport om den dødningehovedformede astroide, som er publiceret i Astronomy og Astrophysics.