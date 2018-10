Verdensbanken: Id-kort, droner og blockchain kan redde os fra korruption

Derfor overvejer Verdensbanken at omfavne hovedfjenden og indføre blockchainbaserede betalingssystemer, der kan skabe total gennemsigtighed.

Den biometriske, digitale identifikation går allerede et stykke i den retning. Den bruges til at sikre, at for eksempel sundhedsydelser og fødevarehjælp kommer frem og bliver modtaget af de mennesker, de var tiltænkt. Digital registrering af betalinger kombineret med det digitale id begrænser samtidig muligheden for at opkræve bestikkelse i forbindelse med offentlige serviceydelser.

Systemerne kommer i høj grad de fattigste til gavn. I Sierra Leone, et af de lande i Vestafrika, der er ved at få indført det digitale id, må de fattigste aflevere 13 procent af deres indkomst i bestikkelse. De rigeste slipper med under 4 procent.

Hvad værre er, kravet om bestikkelse afholder fattige fra overhovedet at henvende sig til en sundhedsklinik, viser en undersøgelse fra Verdensbanken.

Åbenhed er godt. Men ærlig talt, kan det ikke blive for meget af det gode, hvis staten registrerer alt og aldrig glemmer?



»Det er bestemt en alvorlig bekymring. Jeg kommer selv fra Bulgarien og har levet under kommunismen. Jeg er ekstremt følsom på det punkt og meget opmærksom på at sikre privatlivets fred«, siger Kristalina Georgieva.

»Det digitale id kan misbruges til at samle alle mulige data om hver enkelt og føre til intimidering fra regeringerne, hvis vi ikke gør det rigtigt«, siger hun.



Bekymringen må imidlertid ikke føre til, at man helt dropper teknologien, for den rummer meget store fordele, både for samfundet og for den enkelte.

»Det digitale id er ikke bare være bekvemt og nyttigt, når man skal validere sin identitet. Endnu vigtigereer, at systemet sikrer, at borgerne faktisk har en identitet. De findes, ikke bare i virkeligheden, men også officielt. Hvis du i systemets øjne aldrig er blevet født, så kan du have meget svært ved at hævde dine rettigheder som borger«, siger Kristalina Georgieva.

I forsøget på at finde den rigtige balance mellem privatlivets fred og et åbent og gennemsigtigt samfund vender Verdensbanken blikket mod EU, hvor lovgivningen forekommer mest gennemtænkt, og debatten mest avanceret.

»Men samtidig demonstrer EU på nogle punkter, hvad man i hvert fald ikke skal gøre«, tilføjer Kristalina Georgieva.