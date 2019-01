Få fat i snylterne: Kinesere kan anmelde gældsramte medborgere via mobiltelefonen

Har du husket at betale licens? Er der en gammel biblioteksbog i reolen, du aldrig fik afleveret? Eller har du en udestående parkeringsbøde?

Så bør du prise dig lykkelig over, at du ikke er kinesisk statsborger, og at du ikke bor i Hebei-provinsen.

I sidste uge udgav myndighederne i Hebei-provinsen en app, der viser, om der er nogle personer inden for de nærmeste 500 meter, der står i gæld til staten. I appen er et GPS-kort med en blå radar ud fra, hvor du befinder dig. Er der en person med gæld i nærheden, lyser skærmen, og telefonen vibrerer. Det skriver den statsejede engelsksprogede kinesiske avis China Daily.

Ligner personen en, der kan betale gælden, opfordrer appen dig til at anmelde personen til myndighederne.

På dansk kan appen oversættes til ’Kort over snyltende skyldnere’. Den fungerer som en tilføjelse til det populære sociale medie WeChat, der er en kinesisk pendant til Facebook.

Appen viser, præcis hvor den forgældede person befinder sig. Det er dog uklart, hvor meget personlig information ud over den udestående gæld appen viser.

»Det er en del af vores indsats for fuldbyrde vores afgørelser og skabe et socialt troværdigt samfund«, siger en talsmand for myndighederne til China Daily.

Udvikling af overvågningssamfund

Gennem tiden har kinesiske borgere generelt været mindre gældsatte, end vi er i de fleste vestlige lande. Det skyldes blandt andet, at det i mange år var nærmest umuligt at tage et lån i banken, og fordi det i Kina er favorabelt at være sparsommelig frem for at leve over evne.

Men det begynder så småt at ændre sig. Ifølge en rapport fra det tyske forsikringsselskab Allianz udgivet i september 2018 er Kina det land i verden, hvor den private gæld er steget hurtigst de seneste fem år.

Appen er en videreudvikling af det overvågningssamfund, som de seneste år er vokset frem i Kina.

Siden 2013 har dele af Kina gradvist indført et såkaldt socialkreditsystem, hvor borgerne løbende vurderes på og får point for deres sociale ansvarlighed. Millioner af overvågningskameraer, ansigtsgenkendelse og massiv dataindsamling bruges til at profilere og bedømme hver enkelt borger.

Ifølge Casper Wichmann, der er daglig leder af tænketanken ThinkChina, er det en naturlig udvikling af socialkreditsystemet, at det også omfatter borgernes gæld.

»Den her app er med til at få endnu bedre styr på, hvad folk laver. Teknologien gør, at grænserne for privatliv mindskes, og det bliver sværere og svære at skjule sig. Og det er meget på linje med, hvad man ellers ser teknologien og big data blive brugt til i det kinesiske samfund«, siger Casper Wichmann.

I socialkreditsystemet ser staten alt, hvad du laver, og dømmer dig derefter. Køber du grøntsager i supermarkedet, får du pluspoint på kontoen, men sniger en flaske sprut sig ned i indkøbskurven, får du minuspoint. Går du over for rødt, giver det minus, og så videre.

Har du for mange minuspoint på kontoen, får det konsekvenser. Du bliver ikke dømt eller retsforfulgt, men du kan f.eks ikke købe tog- eller flybilletter eller få et nyt pas.

Er du derimod en mønsterborger, der følger reglerne, donerer blod og udfører frivilligt arbejde, bliver du belønnet med forskellige tilbud, f.eks. billigere hotelværelser. Af den grund vurderer Casper Wichmann, at der er stor sandsynlighed for, at borgerne tager appen til sig og anmelder skyldnere i nærheden.

»Jeg kan godt forestille mig, at borgerne vil bruge appen, hvis man laver et incitamentsystem. F.eks. kan man sagtens forestille sig, at det bliver knyttet op på socialkreditsystemet på en sådan måde, så du selv får en bedre score ved at stikke andre«, siger han.