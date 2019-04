Elon Musk gør det igen: Sætter to milepæle i ny opsendelse af den mest kraftfulde rumraket

I år er det præcis 40 år siden, Apollo 11 landede på månen og astronaut Niel Armstrong sagde de famøse ord:

»Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed«.

Derfor var det med slet skjult henvisning til månelandingen i 1969, at opfinder, mulitimillionær, storinvestor og administrerende direktør for SpaceX Elon Musk fredag på Twitter skrev, at ikke ’ørnen’, men ’falkene’ var landet.

The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH — Elon Musk (@elonmusk) 11. april 2019

Natten til fredag opnåede Elon Musk storstilede rumprojekt nemlig to milepæle i rumfartens historie, da hans Falcon Heavy-raketter succesfuldt sendte en satellit i kredsløb om jorden.

Foto: Gregg Newton/Ritzau Scanpix Besøgende på Playalinda Beach i Florida, så SpaceX' Falcon Heavy-raket fragte en saudiarabisk sattelit i rummet natten til fredag, dansk tid. (Photo by Gregg Newton / AFP)

For det første gennemførte SpaceX sin første rummission for en betalende kunde, rapporterer CNN. Falcon Heavy-raketterne fik succesfuldt afleveret dyrt satellitudstyr i kredsløb om jorden for det saudiske firma Arabsat.

Den nye satellit Arabsat 6A skal på sigt sikre en langt bedre signalforbindelse for hundredvis af tv- og radiokanaler til folk i Mellemøsten, Europa og Nordafrika.

Dermed er Elon Musk et stort skridt nærmere sin drøm om at kommercialisere rumfart med sit SpaceX-projekt.

Hans netop overståede Falcon Heavy-opsendelse var også markant billigere end den pris, som andre firmaer på rummarkedet kunne tilbyde folkene i Riyadh, Saudi-Arabien.

Sikker landing hjemme igen

Den anden milepæl kom, da alle tre hjælperaketter sikkert landede igen på jorden.

To af de tre raketter landede overbevisende og næsten synkront på Kennedy Space Center i Florida, USA, mens den tredje, midterraketten, kort efter landede sikkert på en landingsbase ude i havet.

Foto: Joe Skipper/Ritzau Scanpix Her lander de to hjælperaketter, der sad yderst, sikkert igen i Florida, efter de sendte den saudiarabiske sattelit i kredsløb om jorden, så millioner i Mellemøsten får bedre forbindelse til et hav af tv- og radiokanaler. REUTERS/Joe Skipper

Netop en sikker landing på jorden igen fra de tre store hjælperaketter er medvirkende årsag til, at SpaceX kan tilbyde billigere rumture end konkurrenterne, da raketterne kan genbruges ved kommende missioner.

Here’s the quadriple footage of both #FalconHeavy sideboosters landing on landing zone 1 and 2 at Cape Canaveral!X X



Center Core landet successfully on the droneship ‘Of Course I Still Love You‘!X#SpaceX



Congratulations @elonmusk and @SpaceX pic.twitter.com/5QhB7MaZik — Don Barbone (@DonBarbone) 11. april 2019

Falcon Heavy-raketterne blev afsendt fra Florida lidt over midnat natten til fredag dansk tid.

Den netop opsendte Falcon Heavy-rumrakket består i alt af tre raketter, der ved opsendelse er sat sammen. To booster-raketer og en midterraket. Undervejs mod rummet bliver de adskilt og vender derefter retur til jorden.

Elons bil i rummet

Den første Falcon-raket fik enorm opmærksomhed, da den i februrar sidste år sendte Elon Musk egen røde Tesla Roadster i rummet, hvori der sat en astronaut-dukke.

Dengang var det dog kun de to sideraketter, der igen landede sikkert på jorden. Midterraketten ramte ikke dens landingsplatform i havet.

De raketter, der blev opsendt denne uge, var også en forbedret, mere kraftfuld version, end den Elon Musk brugte sidste år.

Foto: Joe Skipper/Ritzau Scanpix REUTERS/Joe Skipper

SpaceX har modtaget ordre fra blandt andet US Air Force på at fragte nye satellitter i kredsløb, ligesom det forventes, at de primært fremover skal flyve amerikansk udstyr i rummet.

Falcon Heavy er den mest kraftfulde løfteraket i verden.

Se her den fulde længde fra Falcon-Heavy-opsendelsen, eller en kort version her.