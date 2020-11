EUs revisionsret: Vestager kunne godt oppe sig

Margrethe Vestager er blevet berømt over hele verden for sin kamp mod tech-giganternes misbrug af deres dominerende position med udskrivning af den ene rekordbøde efter den anden. Beundret i mange lejre, frygtet og hadet i tech-industrien og indtil for nylig også i den amerikanske regering - som dog nu er slået ind på hendes kurs og har anlagt en sag mod Google, der på lange stræk er klippet og kopieret fra en af Vestagers sager.

Og hun har da også gjort det ganske godt. »Kommissionen har generelt gjort god brug af sine beføjelser«, lyder konklusionen i en beretning fra EU’s Revisionsret, det europæiske svar på Rigsrevisionen i Danmark.

Manden med ansvar for beretningen, Alex Brenninkmeijer, var lidt mere gavmild, da han præsenterede beretningen på en briefing for udvalgte medier: »Kommissionen er yderst effektiv i konkurrencepolitikken. De har haft et stort antal succesfulde sager«, lyder bedømmelsen.