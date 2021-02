Dyrene rykker tættere på os. Det øger risikoen for pandemier

I løbet af de seneste 100 år har 40 nye flagermusarter slået sig ned i Yunnan-provinsen i det sydlige Kina og naboregioner i Laos og Myanmar. Med sig har disse arter bragt omkring 100 typer coronavirus. Området er under mistanke for at være arnestedet for den coronavirus, som er årsag til den nuværende pandemi.

Dette kæder en international forskergruppe med medlemmer fra forskellige universiteter sammen med klimaforandringerne, som efter deres opfattelse dermed kan have spillet en direkte rolle for pandemiens opståen. Forskergruppen har med udgangspunkt i data om klimaet i regionen fra 1901 til 2019 foretaget en analyse af udviklingen.

Gruppens vurdering er, at det er på grund af klimaændringer, at regionen har ændret karakter fra et busklandskab til et mere skovdækket område. Det har tiltrukket de mange flagermusarter, som ikke tidligere har levet i området.

»At forstå, hvordan den globale udbredelse af flagermusarter har ændret sig som følge af klimaændringer, kan være et vigtigt skridt i en rekonstruktion af oprindelsen til udbruddet af covid-19«, siger analysens hovedforfatter, Robert M. Beyer fra Cambridge University, i en pressemeddelelse. Analysen er offentliggjort i tidsskriftet Science of the Total Environment.

Flagermus bærer tilsammen omkring 3.000 forskellige slags coronavirus og er sammen med hønsefugle og vandfugle de vigtigste kilder til zoonoser – sygdomme, der springer fra dyr til mennesker. Spredningen til mennesker af den virus, der forårsager covid-19, sars-CoV-2, vurderes at være sket via en ’mellemvært’, måske et skældyr. Som Politiken beskrev i går, vurderer et forskerhold under Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at spredningen til mennesker er sket i Sydøstasien, men ikke nødvendigvis i Kina.