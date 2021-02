Facebook indgår aftale om betaling til medier

Facebook lover nu at lukke op for australske nyheder. I sidste uge blokerede platformen for, at australske medier kan dele nyheder på platformen i protest mod en ny lov, der vil tvinge Facebook og Google til at indgå aftale om betaling med de australske medier.

Det dramatiske skridt har vakt forargelse verden over, blandt andet fordi troværdige nyheder er vigtige for et demokrati og navnlig under en pandemi. Desuden ramte blokeringen også hundredvis af andre sider, herunder sundhedsmyndighedernes corona-information og katastrofeberedskabet.