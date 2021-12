»Katastrofe« afværget: Minister dropper voldsom fordyrelse af Unilogin

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) dropper planen om en firedobling af gebyrerne på Unilogin, der bruges til digitale undervisningsmaterialer i folkeskoler og gymnasier.

Det sker efter at Politiken har beskrevet, hvordan de planlagte gebyrer ville have ramt de mindre udbydere af danske undervisningsmaterialer uforholdsmæssigt hårdt. Flere meddelte, at de ville trække sig ud af Unilogin og interesseorganisationen EdTech Denmark vurderede, at gebyrerne desuden ville bremse udviklingen af nye danske undervisningsmaterialer.