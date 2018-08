Beboere i brasiliansk grænseby går til angreb på migranter

Vrede beboere i den brasilianske grænseby Pacaraima er gået til angreb på migranter fra Venezuela, som det seneste halve år har krydset grænsen til Brasilien i hobetal.

Det oplyser lokale beboere og myndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Brasilianerne tvang hundredvis af venezuelanske migranter til at flygte tilbage over grænsen til Venezuela til fods. De måtte efterlade deres ejendele bag sig, som beboere i grænsebyen efterfølgende satte ild til.

Beboerne forsøgte desuden at blokere den eneste vej, der går mellem de to lande, for at forhindre venezuelanerne i at vende tilbage.

Restauratør stukket ned

Vredesudbruddet blev udløst, efter at en lokal restaurantejer blev berøvet, banket og stukket med en kniv i sit hjem natten til lørdag lokal tid.

Fire venezuelanske migranter er mistænkt for overfaldet, oplyser Giuliana Castro, der er sikkerhedsminister og leder for politistyrken i delstaten Roraima.

De fire mistænkte skal have stjålet det, der svarer til omkring 37.000 danske kroner. Restaurantejeren er kvæstet, men er uden for livsfare, fortæller ministeren.

De mange venezuelanske migranter, der blev jaget tilbage over grænseovergangen til Venezuela, angreb herefter 30 brasilianere, der befandt sig ved grænsen.

ritzau