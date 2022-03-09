Народ России имеет право знать

Агрессивная война России потрясла весь мир и необратимо изменила Европу. Каждый день приносит все новые вопросы, и только свободная независимая пресса способна дать на них исчерпывающие ответы.

Поэтому те, кто управляет Россией, стараются всеми способами скрыть достоверные информацию от своих граждан, окутывая их пропагандой. На практике российское руководство заставляет СМИ публиковать только то, что подтверждено «российскими официальными источниками».

На прошлой неделе мы с ужасом наблюдали, как по распоряжению российской прокуратуры были закрыты радиостанции «Дождь» и «Эхо Москвы» — последние остававшиеся независимые операторы телевидения и радио. Кроме того, десятки российских и зарубежных журналистов были задержаны во время репортажей с мест антивоенных протестов.

Граждане России также должны иметь право на независимую информацию. То, что происходит сейчас в Украине, это трагедия, которую нельзя преподносить россиянам через призму российской пропаганды.

Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, два миллиона украинцев были вынуждены бежать из своей страны. И как разрушено детство миллионов украинских детей.

Вот почему мы в Северных странах начинаем публиковать статьи о войне на русском языке в газетах Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken.

Мы хотим предоставлять россиянам беспристрастные и достоверные новости и обзор.

Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность.

Читайте новости и комментарии по-русски

Политикен: politiken.dk/News_in_Russian/

Дагенс Нюхете: dn.se/om/news-in-russian/

Хельсингин Саномат: hs.fi/newsinrussian/



