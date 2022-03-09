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Ruslands angreb på Ukraine

Народ России имеет право знать

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News in Russian 9. mar. 2022 kl. 21.30

Christian Jensen

chefredaktør, Politiken

Peter Wolodarski

chefredaktør, Dagens Nyheter

Kaius Niemi

chefredaktør, Helsingin Sanomat

Ruslands angreb på Ukraine

Læs hele samlingen →
Først nu går det op for fotografen og mig, at soldaten i den modsatte vejkant ikke er ukrainer
Roald Als/POLITIKEN
Portræt af Putin:  En vred, bitter og enerådig despot
National Police of Ukraine/Ritzau Scanpix
Følg udviklingen:  Russerne kalder bombning af børnehospital »fake news«
»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«
»Jeg ved godt, at du ikke spørger i disrespekt, men ... Det er ikke en mulighed. Overhovedet«
Jacob Ehrbahn
I nat har de sovet på banegården med deres børn på 8 og 12:   De er krigens ansigter
Jacob Ehrbahn
I løbet af den tid, Politiken har været til stede ved banegården, har stemningen ændret sig markant
-/Ritzau Scanpix
Russisk aktivist:   »Folk er virkelig bange«
Emil Helms/Ritzau Scanpix
Politisk redaktør:   Sikkerheds­aftale er i liga med Kanslergade­forliget
Hvad er egentlig på spil i konflikten om Ukraine? Politiken giver her et overblik
Uncredited/Ritzau Scanpix
Se forskellen på de ukrainske og russiske styrker
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
News in Russian 9. mar. 2022 kl. 21.30

Christian Jensen

chefredaktør, Politiken

Peter Wolodarski

chefredaktør, Dagens Nyheter

Kaius Niemi

chefredaktør, Helsingin Sanomat

Ruslands angreb på Ukraine

Læs hele samlingen →
Først nu går det op for fotografen og mig, at soldaten i den modsatte vejkant ikke er ukrainer
Roald Als/POLITIKEN
Portræt af Putin:  En vred, bitter og enerådig despot
National Police of Ukraine/Ritzau Scanpix
Følg udviklingen:  Russerne kalder bombning af børnehospital »fake news«
»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«
»Jeg ved godt, at du ikke spørger i disrespekt, men ... Det er ikke en mulighed. Overhovedet«
Jacob Ehrbahn
I nat har de sovet på banegården med deres børn på 8 og 12:   De er krigens ansigter
Jacob Ehrbahn
I løbet af den tid, Politiken har været til stede ved banegården, har stemningen ændret sig markant
-/Ritzau Scanpix
Russisk aktivist:   »Folk er virkelig bange«
Emil Helms/Ritzau Scanpix
Politisk redaktør:   Sikkerheds­aftale er i liga med Kanslergade­forliget
Hvad er egentlig på spil i konflikten om Ukraine? Politiken giver her et overblik
Uncredited/Ritzau Scanpix
Se forskellen på de ukrainske og russiske styrker
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Агрессивная война России потрясла весь мир и необратимо изменила Европу. Каждый день приносит все новые вопросы, и только свободная независимая пресса способна дать на них исчерпывающие ответы.

Поэтому те, кто управляет Россией, стараются всеми способами скрыть достоверные информацию от своих граждан, окутывая их пропагандой. На практике российское руководство заставляет СМИ публиковать только то, что подтверждено «российскими официальными источниками».

На прошлой неделе мы с ужасом наблюдали, как по распоряжению российской прокуратуры были закрыты радиостанции «Дождь» и «Эхо Москвы» — последние остававшиеся независимые операторы телевидения и радио. Кроме того, десятки российских и зарубежных журналистов были задержаны во время репортажей с мест антивоенных протестов.

Граждане России также должны иметь право на независимую информацию. То, что происходит сейчас в Украине, это трагедия, которую нельзя преподносить россиянам через призму российской пропаганды.

Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, два миллиона украинцев были вынуждены бежать из своей страны. И как разрушено детство миллионов украинских детей.

Вот почему мы в Северных странах начинаем публиковать статьи о войне на русском языке в газетах Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken.

Мы хотим предоставлять россиянам беспристрастные и достоверные новости и обзор.

Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность.

Читайте новости и комментарии по-русски

Политикен: politiken.dk/News_in_Russian/

Дагенс Нюхете: dn.se/om/news-in-russian/

Хельсингин Саномат: hs.fi/newsinrussian/