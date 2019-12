Nomineret til Årets Fund 2019: Stortalent mistede lysten, men er vendt tilbage som OL-håb

21-årige Rasmus Lund Pedersen var tæt på at komme med på det danske 4 km-forfølgelseshold, der erobrede bronze ved OL i Rio. Det glippede, og i stedet kastede han sig over amerikansk fodbold, inden cykelsporten atter fik tag i ham.

Historierne er talrige inden for alle sportsgrene om exceptionelle talenter, der i teenageårene pludselig mister lysten til at udfolde sig på topniveau i den idræt, hvor fremtidsudsigterne ellers har tegnet sig så lovende.

Langt sjældnere opleves det, at en af disse udøvere efter en meget lang pause vender tilbage og atter indtager den position, de havde inden det uventede farvel.

Sidstnævnte opmuntrende eksempel er imidlertid personificeret i den 21-årige odenseanske cykelrytter Rasmus Lund Pedersen, der op til OL i Rio som den sidste siedes fra til banelandsholdets succesrige trup i 4 km holdforfølgelsesløb, hvor Lasse Norman Hansen, Frederik Rodenberg, Casper Folsach, Niklas Larsen og Rasmus Quaade siden vendte hjem med bronzemedaljer fra Brasilien.

Skuffelsen var naturligt nok stor hos Rasmus Lund, der meddelte landstræner Casper Jørgensen, at han ikke længere var interesseret i at være en del af det uhyre ambitiøse og tidskrævende baneprojekt, og den beslutning indebar, at han forsvandt ud af billedet i næsten i næsten to år.

Nu er Rasmus Lund Pedersen imidlertid tilbage for fuld styrke, og efter i år at have været med til at vinde VM-bronze, EM-guld, sætte en imponerede dansk rekord kun syv tiendedele af et sekund fra den bedste tid i verden og sikre overbevisende triumfer ved to World Cup-stævner i den kollektive tempodisciplin står han nu som Danmarks Cykle Unions kandidat til Årets Fund i dansk idræt.

»Da jeg i slutningen af 2016 meldte fra til landsholdet, var jeg ganske enkelt ikke motiveret længere til at ofre den megen tid, der krævedes, og jeg regnede med, at der således var sat punktum for det kapitel«, fortæller Rasmus Lund Pedersen.

Han havde umiddelbart inden erobret sølv i individuelt forfølgelsesløb og bronze med holdet ved juniorverdensmesterskaberne og ligledes markeret sig stærkt på landevejen, så alt pegede frem mod en spændende karriere.

»Jeg kastede mig i stedet over amerikansk fodbold, koncentrerede mig om gymnasiet og levede i det hele taget en mere normal teenagetilværelse, end da jeg satsede alt på cykelsporten«.

Efter at have taget studentereksamen fattede Rasmus Lund atter så småt interesse for racercyklen, og da Casper Jørgensen i 2018 spurgte, om han havde mod på at være med igen, slog han til.

»Jeg var blevet småskadet i amerikansk fodbold og var begyndt at køre lidt på banen sammen med nogle kammerater. Jeg havde hele tiden også holdt mig i fysisk form, så da Casper henvendte sig, efter at landsholdet var blevet ramt af et par skader, besluttede jeg at give det en ny chance«, siger Rasmus Lund.

»Jeg fortryder bestemt ikke, at jeg en overgang prioriterede anderledes. Jeg synes, jeg i den periode blev mere moden, og jeg oplevede en masse af de ting, som jeg tidligere havde undværet. Samtidig viste det sig også, at jeg havde udviklet mig på cyklen, så jeg var klar til at træde ind i en helt ny rolle på holdet som rytteren, der sætter tempoet i starten«.

Allerede i efteråret 2018 var Rasmus Lund med til at hente to World Cup-sejre med 4 km-holdet, ligesom han satte en flot dansk rekord i 1.000 m på tid, og siden er det bare gået fremad.

Tilbage i 2015 sikrede Rasmus Lund Pedersen sig på landevejen det danske mesterskab i linjeløb for juniorer i det første år i den kategori, mens det i den anden sæson blev til bronze, da hans nuværende landsholdskollega Frederik Rodenberg strøg til tops foran Morten Hulgaard.