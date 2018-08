Der er dem, der synes, at jeg er for meget, og det er dejligt. Det synes jeg nemlig osse selv, farvel.

Jukeboxen spiller:

»Den søde flinke pæne unge pige

skal ud til bal og danse let på tå,

og moderen siger: »Minnie, jeg vil sige,

at du skal passe meget, meget på«.

Men hun misted’ den i nat på d’Angleterre

På trods af morens mange gode råd

der er ikke mange voksne piger desværre

der nu om dage ejer sådan noget«.

Så skal der grines mæ’ ølånde, implantater, manglende tænder, og neden under alting pisker trommeriset rundt i en øllebrød af oppisket spiritus. Der er noget hø-hø-hø over det hele. Forsangeren har et overskæg, der når helt ind i munden, han ligner en vandrende pind og har en stiv kropsholdning a la vandrende pind, som rigtige alkoholikere har det, fordi de må bruge en stor del af deres hjernekapacitet på at gå som tinsoldater, ofte mæ’ hænderne i lommen.

Ens far griner. Det skal være sjovt, at Minnie mistede ’den’ i nat på d’Angleterre. Hele sangen emmer af lir i alt for mange vers, hvor stormavede hængebugsvin traller fadølsfølelsesfuldt derudad: »Den lignede godt nok Minnies på faconen, men var for stor til Minnies spæde krop. Hun mistede den i nat på d’Angleterre ...«.

Ha, ha for helvede. Til sidst afsløres det for alle øldytlytterne, at det faktisk bare var en mink, Minnie havde mistet, og ikke sin mødom, som nogle er så heldige at ha’.

Jeg ved ikke, om jeg har haft ’den’. Måske blev den taget til det rejsningsgilde mæ’ syv drenge og en pige. Der var i hvert fald blod på papegøjetangen, og mink er i øvrigt ikke mig, fordi de lugter af pis.

Far hyler med

Jeg forstår ingenting. Forstår ikke, at min far synes, den slags er så skide skideskægt. Det må være hans socialdemokratiske Carlsbergrødder, der stikker dybere, end godt er. Hva’ er han egentlig for en kodyl liderbux, der hyler mæ’ i koret af hannerter, som synes, at den slags er pizmorsomt.

Og hva’ si’r min kulturradikale Brooklynmor? Nå, hun har det da bare wonderfuldt, når bare han er glad. Jeg ka’ bare slet ikke holde dem ud.

Jeg har aldrig tænkt på, at der skulle være forskel på mænd og kvinder, indtil det der rejsningsgilde på Høgevænget. Høg over høg. How low can you go.

Selv har jeg altid søgt et jævnbyrdigt forhold, men det er ikke muligt. Jeg står og holder karrierestigen. Han synes, jeg er for stærk, for svag, for dominerende, for humørsvingende. Pendulet svinger: ’Swing it, magistern, swing it’. Lærer/elev. Man er selv elev i livets privatskole. Man dumper til stenografieksamen. Man forstår ikke, hvorfor man skal være noget. Jeg synes, jeg er nogen. Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg har en grundpille af glæde over at være født. Måske ikke til frihed, men så frit som jeg kan få det.

Evigt ejes det tabte

Jeg har droppet normer, juletræsfødder og tåkrummende familiegrene, jeg altid fik i øjet, og det er en lise ikke at skulle kravle psykisk langs panelerne, mæ’ røven i vejret, uden sin mødom, som jeg faktisk tvivler på nogensinde har været der. At slippe for at se tapetet rulle ned ad væggen i depression, er kanon. Man må forvalte sine pund. Tro på, det hele batter, når verden splatter.

Der er dem, der synes, at jeg er for meget, og det er dejligt. Det synes jeg nemlig osse selv, farvel.

Øh, dybest set ville jeg ha’ spurgt, om der mon er nogen, der har fundet min badedragt. Jeg misted’ den på markstien mellem Nakkehage og Rørvig. Den er sort, med lynlås foran og mæ’ ben og af mærket Femilet.

O.k., det er så tre år siden, og jeg har hørt, at badedragter nu om dage går i opløsning og, plinggg, forsvinder på netop treårsdagen for deres fødsel. Men evigt ejes kun det tabte.