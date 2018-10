Flyttemændene voldtog dansk design med godt humør

Så er jeg flyttet. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at være et menneske, der havde et hjem. Eller et barndomshjem. Home is were the heart is. I givet fald er jeg hjerteløs. Bare spør’ barnets far. »Du er lisså kold i røven som min mor«. Okay? O.k. Okay er verdens næstmest anvendte ord efter Coca-Cola, og hva’ ka’ man lære af det? At man må flytte sig, når man ikke kan være i sig selv længere.

Så er jeg rigtignok flyttet. Det gik ikke stille for sig. Der kom to knejte i en for klejn smadret Avis-kassebil med smadret bakspejl og kaldte sig flyttefirma. Den ene havde spaghettiarme og en barbersprit, der var ved at slå mig ihjel gennem næsen. Den anden lignede en tatoveret MacFeast med et sexet smil, som så på mig, som var jeg en afdanket foderautomat.

Nem flytning

De kom,de så, og de sagde: »Det dér? Det er en nem flytning. Den klarer vi på fire timer«. Jeg ku’ godt selv ha’ min tvivl, fordi jeg har et ret langt liv og mange dameblade fra 50’erne, Bog & Idé og så meget tøj, at man kunne pakke hele Folketingets åbning ind i det. 179 T-shirts, 24 antikke sports-bh’er? Tror, jeg laver en julepakkekalender til min datter på 27, så bli’r hun stiktosset. All that you can’t leave behind.

Jeg kan ikke efterlade noget. Det hele sidder fast i halsen, og jeg ved ikke, hvem der lissom skulle komme og sige, at nok er nok. Gitte Seeberg? Hun er i automobilbranchen. Nå, men det gør mine velmenende venner så. De siger: »Guuud, hvor har du meget. Tror du ikke, du sku’ se at smide noget ud«. Her skulle der have været et spørgsmålstegn, men det er der ikke. Det er et vink med et brækjern, og jeg synes, de sku’ ta’ at holde deres uafmålte kaje. Hvem ved, hvornår man får brug for sine 3 blinispander? Det gør jeg. De har lige været udlånt til et bryllup.

»Men, du bor i en etværelses?«. »Ja, det er, så jeg bedre kan finde mig selv«. Jeg boede engang på en matrikel på Hæmningsløs Allé med fire badeværelser, men kun et vinkøleskab? Der var aldrig noget vin i, og man ku’ derfor snildt sætte sig derind, uden at nogen opdagede det. Man blev væk. Mest for sig selv.

Jeg ku’ slet ikke magte det hus, men fik henrivende rævetynde lår af at piske op og ned ad trapperne med psykoser i slacks, mens levende nullermænd duvede hen af sildebensparkettet, og en habitjakke grinede smørret ad mig, fra ryggen af en stol. Move on. Det er så mærkeligt, at man bliver ved. »Doesn’t anyone stay in one place anymore«. Jeg kan selv bedst li’ mennesker, der er, hvor de er, og man ved, hvor man har. Jeg kan bedst li’ en mand, der kommer, når han kommer. Min mor sagde: »Se nu at få dig en mand«. »Hvorfor?«. »Ja, til at betonbore og den slags«. Så købte jeg en slagboremaskine.

Svulmende regning

Singlewoman flytter igen. Hun får et tilbud på et flytning: 4.200 kr. for fire timer. Da hun skal betale regningen, er den svulmet til 12.158, og hvis hun ikke betaler, vil Spritspaghettibarber og McVærkføren ikke gå? Så har jeg to mænd. Er du så glad, mor? »Vi går ikke, før vi har fået vores penge«. Jeg har ikke de penge. Fra min altan på 3. sal ser jeg ned på asfalten. Skal jeg ligge der, lige om lidt? To mandslinger, en woman. Jeg hører min mors stemme: »Du skal huske at tage rene underbukser på. Hver dag. Tænk, hvis du røg på hospitalet?«. Men i døden? Ringer til en rig ven, der arbejder på Berlingske. Han overfører, hva’ der mangler, og jeg betaler det professionelle flyttefirma, som i højt humør har voldtaget dansk design og nægter at bære min seng op. Men nu er de ude. Mæ’ vores penge. Så kan man tude. I ro og mag. Jeg skulle ha’ haft en mand, mor.