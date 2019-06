Vandskyende fjerbolde i frit fald ved Damhussøen

FOR ABONNENTER

Jeg har læst, at man skal køre ad nye veje for at holde sin egen hjernes veje sneryddede, så jeg prøver. Urene i mit barnlige hjem var altid sat til fem minutter foran, og jeg syntes, det var åndet, og ville hellere hellere ha’ den nøjagtige Greenwich-tid, men niks, og spurgte man, hvorfor viserne skulle være misvisende, var det, fordi man altid mangler fem minutter.