Der er liv i heden: Bagsidens jordbundsanalyse med underbukser giver overraskende delresultat

For ganske nylig gravede Jesper Brøting og hans ven begge et par underbukser op af deres respektive haver.

Dernæst granskede de grundigt, hvilket par der var mest omsat i jorden, for de havde jo meldt sig til den store tekstilbaserede jordbundsanalyse, som Bagsiden satte i værk i juli.

Her udlovede Bagsiden to par af Sørens Ryges underbukser til nedgravning, så to læsere fik mulighed for at tjekke den biologiske aktivitet i deres jord. Vi var inspirerede af Norsk Landbruksrådgiving, ifølge hvilken bomuldsfibres nedbrydningshastighed er en fremragende målestok for den biologiske aktivitet i jorden. Jo hurtigere underbukserne er væk, jo bedre er jorden.