Læge: Lad os indføre en slags alkolås på de digitale medier De digitale debatter udvikler sig primitivt, så længe vi ikke kan se dem, vi debatterer med, siger speciallæge Imran Rashid.

En fremmed er ikke længere en ven, du endnu ikke har mødt. Det er en person, du endnu ikke har spammet«, siger speciallæge og forfatter Imran Rashid, der mener, at den enkelte i sidste ende bærer ansvaret for at opføre sig ordentligt på nettet.

Imran Rashid Født 1977. Pakistanskdansk speciallæge og debattør. Forfatter til bogen ‘Sluk – kunsten at overleve i en digital verden’ (2017). Stifter af konsulentvirksomheden sunddigital.dk, der bl.a. rådgiver offentlige institutioner og private virksomheder om sund digitalisering.

Hvordan kan det være, at digitale debatter fører til chikane og trusler?

»Fordi det beskyttende lag, der er, når vi kommunikerer med andre mennesker face to face, er væk. Ude i virkeligheden kan vi langt bedre vurdere både effekten af det, vi selv siger, og det, modparten reelt udtrykker. Det er, fordi vores hjerner er gearet til fysisk kommunikation, hvor 90 pct. jo udgøres af nonverbal kommunikation som ansigts- og kropssprog. Den del får vi ikke med på nettet«.

Hvad sker der, når vi ikke kan se modpartens ansigt?

»Så bliver debatten blot udveksling af monologer, hvor deltagerne hver især kan dykke længere og længere ned i deres ufiltrerede og mere primitive argumentationsform. Når man brænder meget for en sag, bliver det på nettet let en kamp om at få ret for enhver pris i stedet for at lytte til den andens argumenter og reelt lukke dem ind«.

Facebook bliver en boksering, hvor det gælder om at nakke andre modstandere. Det er jo ikke dialogkaffe, vi drikker derinde Imran Rashid

Det er vel ikke så mærkeligt, at nogen strækker sig langt for at få ret?

»Nej, men vi risikerer at blive misforstået, når så stor en del af vores kommunikation foregår skriftligt. Facebook bliver en boksering, hvor det gælder om at nakke andre modstandere. Det er jo ikke dialogkaffe, vi drikker derinde. Det er digital mudderkastning, hvor man også nemmere kommer til at hyle i kor med andre ulve – en virtuel form for stammeadfærd«.

Folk har vel alle dage kritiseret dem, de er uenige med. Er det virkelig så meget anderledes på nettet?

»Problemet er, at når man går ind i en diskussion på Facebook, så er konklusionen allerede lavet mentalt. Resten bliver bare et spørgsmål om at regne baglæns, så man kan vinde debatten. Det er også det, man i psykologi kalder haloeffekten – at man allerede har et bestemt synspunkt og så sorterer information ud fra det – man eftersynkroniserer virkeligheden ud fra det«.

Hvorfor reagerer nogle så aggressivt i netdebatterne?

»Fra adfærdsstudier ved man, at vi mennesker lader os påvirke mere af negative følelser end af positive, og vi husker dem længere. F.eks. vil ærgrelsen over at miste 500 kr. altid være større end glæden ved at få 500 kr. Samtidig viser forskning, at negative budskaber på de sociale medier har længere rækkevidde og holdbarhed end positive budskaber. Vi har nemt ved at harcelere over ting, og på nettet kan man opleve at blive frustreret og aggressiv af selv de mindste ting – også fordi mængden og hyppigheden af ting, man kan reagere på, er eksploderet«.