Chefredaktøren: Helt ærligt, Kjær, Schmeichel og Eriksen - I kalder på solidaritet, men I er selv usolidariske overfor det fællesskab, der har skabt jeres succes

Vi er en del, der aldrig har følt os tættere på landsholdet efter denne uges debut til lærervikarer og tømrersvende fra røven af 2. division. Til gengæld har de landsholdsstjerner, vi elsker at hylde og heppe på, sjældent været længere fra DBU’s eget slogan: ’En del af noget større’.

Selv om Kjær, Schmeichel og Eriksen går på banen mod Wales i aften, er konflikten langtfra afsluttet. Der er blot indgået våbenhvile i det, Christian Eriksen kalder »en kamp om fundamentale rettigheder«, og Mathias ’Zanka’ Jørgensen ser som en konflikt på linje med »andre OK-forhandlinger mellem arbejdsgiver/-tager«.

Men passer det? Er vi vidner til en gammeldags arbejdsmarkedskonflikt mellem solidariske landsholdsstjerner og skruebrækkende 2. divisionsspillere?

Nej. Vi er derimod vidner til et nyt og interessant opgør mellem netop den gamle arbejdsmarkedsmodel og den moderne freelance-økonomi. Et opgør mellem fastansættelse og korttidskontrakter. Mellem solidaritet og individualisme.

Landsholdet kan ikke både påberåbe sig freelancerens frihed og lønmodtagerens rettigheder

Når spillerne trækker i landsholdstrøjen, er arbejdsgiveren ikke DBU i klassisk forstand, selv om Spillerforeningen som en del af LO påstår det. Landsholdsspillerne er enmandsvirksomheder på et freelance-marked med korttidskontrakter i deres danske eller internationale klubber.

Landskampe er endnu et freelance-job, hvor spillernes arbejdsopgave jo i sagens natur defineres af landstræneren fra kamp til kamp.

De mest succesfulde landsholdsspillere tjener desuden en stor del af deres indtjening som reklamesøjler for alt fra energidrik til sportstøj. Her rammer vi konfliktens kerne. Et eksempel:

Anfører Simon Kjær er sponsoreret af bettingfirmaet NordicBet. DBU er samtidig sponsoreret af konkurrenten Danske Spil. Når Kjær reklamerer for NordicBet, mister han værdi for Danske Spil. Når han reklamerer for Danske Spil, mister han værdi for NordicBet.

Enhver kan se, at det ikke går. Hverken for Simon Kjær, NordicBet, Danske Spil eller DBU.

Men hvis Simon Kjær stiller op for landsholdet, må det være rimeligt, at han følger de kontrakter, DBU har indgået. Af to årsager:

For det første fordi spilletid på landsholdet har afgørende betydning for spillernes markedsværdi. Både i deres klubber og som reklamesøjler. Og for det andet fordi landsholdet er andet og mere end optimering af individuelle reklamekontrakter.

Helt ærligt, Kjær, Schmeichel og Eriksen: I kalder på solidaritet, men I er selv usolidariske over for det Foreningsdanmark og det fællesskab, der har skabt jeres velfortjente succes.

Landsholdsspillerne kan ikke både påberåbe sig freelancerens frihed om mandagen og lønmodtagerens rettigheder om tirsdagen.

I får så meget ved at give lidt tilbage, både hvad angår national kærlighed, solidaritet og den eksponering, der forhøjer jeres værdi på det internationale freelance-marked.