Forskere: Husk nu, at forældre ikke kan styre alt, hvad der sker, i deres børns liv Når børneopdragelse bliver den vigtigste faktor i børns udvikling, er der ikke noget at sige til, at nogle forældre føler sig presset.

»Børn duer ikke til at marchere lige ud ad en Vej. Hvis de kan faa Lov at gaa ad smaa Stier, løbe lidt, standse lidt, drysse lidt og snakke om alt, hvad de ser, kan de holde til utroligt meget, men skal de gaa i voksent Trit og lige ud, kommer de snart paa Udmattelsens Stadium og tuder af Træthed«.

Citatet er fra bogen med den beskedne titel ’Alt om børn’. Året er 1942, og bogen tilbyder denne forældregeneration et egentligt opslagsværk, der rummer viden om, hvordan man som forældre bør tilrettelægge familiens hverdag.

Boligen skal indrettes, så der er plads til at være barn. Hverdagen skal organiseres, så der kan tages hensyn til børnenes behov f.eks. for at ’drysse lidt’ i løbet af dagen.

Der er sidenhen kommet hyldemeter af litteratur og et hav af hjemmesider, der ligeledes giver forældre råd om, hvordan livet som børnefamilie kan tilrettelægges, så det kan fungere lidt bedre.

Rigtig meget af denne litteratur handler overordnet om, hvordan man opfostrer robuste børn, der er klædt godt på til fremtidens trummerum, og hvordan man i hverdagen i familien kan hjælpe børnene til at klare sig godt i børnehaven og skolen.

Der gives ofte råd om mere specifikke områder af småbørns liv, som for eksempel hvordan man får børn til at sove, hvilken mad børn kan og skal spise og hvornår, hvordan man stimulerer børn og skaber den rette tilknytning.

Der findes læringsspil og kufferter, så man som forælder kan gøre sit til, at børnene bliver dygtige og ’kan følge med’ allerede fra vuggestuealderen.

Når børnene bliver lidt ældre, handler det om, hvordan man kan understøtte skolens læring, eksempelvis ved at tale om bogstaver og tal og lave dialogisk læsning i hjemmet, og om, hvordan man sætter grænser, giver pligter og stiller (relevante) krav.

Der er med andre ord hjælp at hente i litteraturen og på nettet, hvis man som forælder bliver i tvivl om, hvad der er til barnets bedste, og hvordan man kan tilrettelægge familiens liv derefter.

Det er også svært.

Vi anfægter ikke, at det er godt at ville hjælpe børn og forældre, men vi savner opmærksomhed på, at der findes mange veje og mange versioner af ’det gode børneliv’ og derfor også af ’en god hverdag’.

I vores arbejde støder vi på lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, der fortæller, at forældre er blevet mere usikre – til trods for det massive informationsflow.

Selv forældre, der opfattes som ressourcestærke og ’har styr på deres liv’, beskrives til tider som famlende, rådvilde og i tvivlende på, hvad der mon er ’det rigtige’.

Men der er ikke altid én god handling. Og nogle gange findes der ikke nemme og lykkelige fix it-løsninger på hverdagens dilemmaer og udfordringer

Forældrene selv fortæller om frustration og afmagt over ikke at vide, hvordan man tackler hverdagens udfordringer. Som en mor i et interview udtrykker det i forhold til at håndtere datterens vredesudbrud:

»Det er svært, når man ikke ved, hvad ’den gode’ handling er«.

Men der er ikke altid én god handling. Og nogle gange findes der ikke nemme og lykkelige fix it-løsninger på hverdagens dilemmaer og udfordringer.

’Løsningen’ er måske at gøre intet, at acceptere, at vente, at se tiden an, at give ro til at være i det svære. Andre gange kan små kneb og ændringer i hverdagens rutiner være det, der skal til.