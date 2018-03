Curlingbarn: Vi bør hylde curlingforældre i stedet for at pege fingre ad dem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Curlingforældre ødelægger ikke deres børn.

For omsorg forvandler ikke prinser og prinsesser til små uhyrer med horn i panden og fråde om munden. Hjælp skaber ikke døtre, der ikke kan koge et æg, eller sønner, som ikke ved, at kost, fejebakke og skraldespand er en praktisk treenighed. Beskyttertrang får ikke børn til at tro, at solen altid skinner, eller at livet altid ser ud, som så man det gennem et lyserødt filter.

At curle sine børn gennem deres liv er i stedet et tegn på kærlighed. Det er at vise, at man vil yde sit maksimale for dem, man elsker. At man vil gøre alt. Og det har alle børn brug for at mærke.

Kærlighed vises ofte i gestusser. Ting, vi gør for hinanden. Som da mine forældre helt alene flyttede alt fra seng og skrivebord til sodastreamer og sæbedispenser fra Herlev til Nørrebro, fordi jeg alligevel ikke selv havde mulighed for at deltage i min egen flyvetur fra reden.

Eller når min mor smurte min madpakke på min første skoledag, og først stoppede igen, da jeg fik studenterhuen på 13 år senere. Eller dengang min far hver eneste lørdag formiddag i over to år travede villakvarteret tyndt sammen med mig og min trækvogn med reklamer, men aldrig fik så meget som en krone af de surt tjente penge.

Eller når min mor fungerede som bytteservice af fødselsdagsgaver, vaskekone, til jeg var 24, og stadig leger påskehare, når hun i påsken lader mig lede efter et kæmpe påskeæg med alt mit yndlingsslik.

Eller når min far agerede cykelmekaniker, når jernhesten var i stykker, privatchauffør til alle fester, vegetarkok, da jeg blev vegetar, og matematikcoach på daglig basis gennem hele gymnasiet.

Om det er forkælet, en luksus og curlingagtigt? Ja, det er det sikkert. Om det var for meget? Overhovedet ikke! For gennem min curlingopdragelse har jeg lært, at vi i familien hjælper hinanden, og at vi har en forpligtelse over for hinanden. At vi er der for hinanden og passer på hinanden. At vi er et hold. Og det skal man ikke tage for givet.

Curlingbørn bliver ikke forskrækket over at opdage, at der er bump på livets vej. Det ved de godt, for børn er ikke dumme.

Til gengæld er man som curlingbarn blevet bevidst om, at man aldrig er alene om problemerne. Der er altid nogen, der er villig til at hjælpe én.

Vi bør hylde curlingforældre i stedet for at pege fingre ad dem. For de gør blot livet endnu bedre for dem, de elsker mest.

Jeg vil i hvert fald gøre præcis som mine forældre, når jeg engang når dertil.