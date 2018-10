Carsten Jensen tror på ungdommens forandringskraft: »Hvis du er 25 år, ved du med stor sikkerhed, at dine børnebørn får et meget vanskeligt liv« Når politisk opbrud og klimaforandringer truer, skal vi være modige, og ungdommen er vores håb, mener bogaktuelle Carsten Jensen. Tre unge Politikenmedarbejdere har talt med forfatteren om nutidens udfordringer - og fremtidens løsninger.

»Jeg er en ældre mand, der har sat mig til at tænke over, hvad det vil sige at være ung i dag. Lige fra romaner, tv-serier og computerspil til soldatens erfaringer på slagmarken. Hvad er det, som de unge – betragtet fra mit ståsted – søger? Hvor er de henne? Der er altid mange klicheer om de unge og en efterlysning af et ungdomsoprør, som kommer på en frelst og selvhellig måde fra 68-generationen. Det vil jeg gerne uden om. Men jeg oplever, at en stabil og fast identitet, som især er den store efterlysning, når vi taler om danskhed, ikke længere er til rådighed. Vi kommer til at leve i en verden, der forandrer sig voldsomt. Så det må vi også. Og fordi de unge er ved livets begyndelse og endnu er ufærdige, er de meget mere beredvillige til at indgå i en forandringsproces«.