Ali flygtede til Danmark: Krigen i Syrien har stjålet halvdelen af min barndom og en god bid af min ungdom

Jeg er flygtet til Danmark, og min familie er spredt for alle vinde. Hver gang vi rækker ud efter hinanden, støder vi på lukkede grænsebomme. Men i år lykkedes det mig at komme hjem til jul. Endda to gange på 36 timer.

Alle vil hjem til jul. Også jeg. Selv om vi i min familie slet ikke holder jul, får jeg også den der ’Driving Home for Christmas’-stemning på denne tid af året. Måske fordi det var i december, jeg for 5 år siden flygtede fra mit fødeland, Syrien. Ligesom alle andre længes jeg efter det velkendte og ikke mindst min familie. Især min fætter Subhi Jamal.

Vi er født næsten samtidig, boede de første 10 år af vores liv i Aleppo-området, og er hinandens bedste venner. Vi var altid sammen. Gik på markedet sammen og købte kebab. Vi delte vores drømme med hinanden.

Så kom krigen, bomberne, drabene og soldaterne, der slog hinanden frem og tilbage i kampen om vores by. Hver gang en ny gruppe kom, håbede alle på, at nu ville der blive fred. Men det blev der ikke. Skiftende bevæbnede grupper forsøgte at overbevise alle om at bakke op om dem. Til sidst begyndte de at banke på folks døre og tvinge mænd og drenge til at bakke dem op. Samtidig faldt økonomien fra hinanden. Der var ikke noget at leve af, og det var blevet for farligt at blive ved med at vente på freden. Vores familie flygtede i alle retninger.



Subhi endte i Libanon. Jeg i Danmark. Tager man flyet, er der fire timer mellem os. Men Subhi kan ikke få lov at besøge mig her, og jeg kan ikke komme til Libanon, og det er fuldstændig udelukket at mødes i Syrien.

BLÅ BOG Ali Bako Født i 2000. Flygtning fra Syrien. Hans familie har asyl i Danmark.

Derfor har al kontakt mellem os de seneste 5 år bestået i endeløse telefonsamtaler, facebookbeskeder og chat. Jeg har nærstuderet hans facebookbilleder for at finde ud af, om han har det så godt, som han forsikrer mig om.

Mener han det virkelig, når han siger, at han ikke savner at drømme om fremtiden, fordi der er så meget at gøre i nutiden? Bliver han ked af det, når jeg fortæller om mine drømme om uddannelse og om vennerne på efterskolen? Om, at jeg tager kørekort og skal i praktik som flymekaniker? Er han glad for at arbejde hos autolakøren fra tidlig morgen til sen aften, så han kan sende penge hjem til sin familie i Syrien, eller tør han bare ikke gå nye veje, fordi alt for meget er på spil, hvis han ender uden job?

Jeg har hele tiden den der fornemmelse af, at han måske ikke fortæller mig alt, fordi han vil skåne mig.

»Vi ses snart igen«, sagde Subhi til mig, lige før taxaen afgik mod lufthavnen. »Måske om 5 år, måske om 50 år. Måske hvis der bliver fred i Syrien«

Jeg har ikke selv penge til at hjælpe ham med at få enderne til at mødes, så for nylig lavede jeg en indsamling til Unicef, som hjælper børn og unge i Syriens nærområder. Folk var søde til at hjælpe, og faktisk endte nogle af pengene hos Subhi, der fik hjælp til at købe vintertøj og sko. Er der mere, jeg kan gøre for ham? Det er svært at mærke hinanden, når der er tusinder af kilometer imellem os.

I årevis har jeg drømt om at besøge ham. Alle med en smule forstand på visumregler har fortalt mig, at det er rent dagdrømmeri. Men så for nylig lykkedes det pludselig. Ad kringlede veje fik min far og jeg visum til Beirut. Vi fik lov at være der i 36 timer. Pludselig skulle jeg også hjem til jul. Libaneserne vil sikkert rynke på næsen, når jeg siger det, men Libanon er det tætteste, man kommer på Syrien, efter at krigen har hærget det Syrien, der var engang.

Jeg skulle hjem til familien. Til den velkendte dialekt, lugtene og lydene, der lægger sig omkring en som en dyne af tryg barndom. Midt i det hele var Subhi. At se ham var som at drikke en tønde Red Bull – fra vi mødtes, til vi skiltes 36 timer senere, var det umuligt for os at sove. Det ville have føltes som spild af tid. I stedet sad vi midt om natten og skrålede med på evergreens af Sabah Fakhri, Syriens svar på Kim Larsen. Og selv om jeg havde proppet mig med humus og lam, klemte vi en traditionel syrisk kebab ned midt om natten på en grillbar.





Krigen havde gjort Subhi voksen. Han viste rundt i den lejlighed, han deler med sin 24-årige bror og dennes 17-årige gravide kone. Det var hurtigt overstået. Der var 30 m2 til tre mennesker. De havde boet fem mennesker i den på et tidspunkt, så han lever nærmest i luksus nu. Ikke mindst i forhold til mange af de andre syrere i Libanon, der bor i uopvarmede telte på private marker i Udkantslibanon.

Han mente dog, at det nok ville blive lidt trangt, når babyen kommer til april. Vi glæder os over det lille nye liv, der er på vej. Min fætters kone indrømmede, at hendes familie ville have ønsket, at hun var blevet lidt ældre inden bryllup og babymos, men da hendes familie blev ramt af sygdom, blev det for farligt for hende at blive i Syrien. De mange soldater i området har det med at tage for sig af unge piger, der ikke har familie til at beskytte sig, så valget var enkelt. Enten skulle hun gifte sig lidt for ung med en mand, familien selv havde valgt, eller også skulle hun gifte sig lidt for ung med en, de aldrig ville have valgt. Krigen har gjort hende voksen før tid, ligesom hundreder af tusinder af andre unge syriske piger. Tidlige ægteskaber var ikke en del af traditionerne i Syrien før krigen.