Naser Khader svarer Britta Schall Holberg: Skal jeg bare holde kæft og være brun?

Jeg er blevet opfordret til at gå foran og rejse »hjem til Syrien«.

Det siger Britta Schall Holberg, fordi jeg har forsvaret den politik, der er de konservatives; vi mener, at flygtninge som hovedregel skal være her i landet midlertidigt. Og når jeg har den holdning, så er det da kun passende, at jeg går forrest, må man forstå.

Britta Schall Holberg, og hendes tiljublende menighed, bestående af folk på venstrefløjen og kulturradikale, blander æbler og pærer sammen: indvandrere og flygtninge.

Jeg og vi konservative er ikke ude på at smide folk ud, der har permanent ophold i Danmark og statsborgerskab, og som allerede har været her i mange år. Vi forsøger derimod at finde en holdbar løsning på et svært problem: de mange flygtninge, der kommer til Danmark, og som også i fremtiden vil blive ved med at komme.

De fleste vil gå med til at sige, at antallet betyder noget: Der er en grænse for, hvor mange vi kan tage ind. (Britta Schall Holberg gik selv for at være en ’strammer’ i sin tid som indenrigsminister).

Jeg vil da gerne høre, om Britta Schall Holberg mener, der er flere sager, jeg som folketingsmedlem bør afstå fra at have en mening om?

Og virkeligheden er, at hvis vi også fremover skal være i stand til at hjælpe flygtninge i Danmark, så skal vi stramme op på procedurerne, og så er det en fornuftig og rimelig løsning, at flygtninge får midlertidigt ophold – og det kan sagtens være over flere år. For selvfølgelig sender vi ikke folk tilbage til krig og usikkerhed.

Så ved jeg godt, at det kan betyde, at flygtninge, der har været her længe med deres børn, vil være faldet til, og så kan de jo prøve at søge om permanent ophold. Men som det er i dag, så viser det sig, at over 95 procent af flygtninge med tiden bliver indvandrere – de rejser ikke hjem.

Det presser det danske samfund, og det gør det sværere for os at kunne blive ved med at tage flygtninge ind. Derfor er status quo usolidarisk.

Detparadigmeskifte, vi taler om, handler om, at vi fremover skal give midlertidig flygtningestatus, og det skal gælde dem, der kommer nu, fremover eller er kommet for nylig. Det vil altså være en kendt præmis fra starten.

Præmissen har hidtil været, at der er automatik fra flygtningestatus til indvandrerstatus. Det er ikke nødvendigvis en katastrofe at vende tilbage til sit land efter en årrække uden for sit land.

Vi ser i mange andre sammenhænge folk og familier bosætte sig i andre lande gennem en årrække, hvorefter de vender tilbage til deres eget hjemland. Fodboldspillere, forskere og andre udstationeret. Og så er det, at jeg bliver opfordret til at være solidarisk med mine ’landsmænd’, pakke kufferten og komme af sted.

Min far blev inviteret til Danmark som gæstearbejder sidst i 60’erne, og jeg blev familiesammenført med ham, da jeg var elleve år gammel. Jeg har boet i Danmark i 44 år, jeg er dansk statsborger, og Danmark er mine børns fædreland. Nej, jeg mener ikke, vores forslag skal gælde mig og andre, der er kommet til landet på lignende vilkår, og som har levet og boet i Danmark i årtier.

Danmark er mit hjemland i dag – det er Syrien ikke. Jeg er mere loyal over for mit nye fædreland end mit fødeland, men det fatter Britta og hendes menighed ikke.

Jeg er ikke kommet som flygtning. Og jeg tvivler i øvrigt på, jeg ville være flygtet. Som jeg kender mig selv, så havde jeg foretrukket at blive i Syrien og kæmpe, som resten af min syriske familie. Vi har mistet ca. 20 familiemedlemmer i borgerkrigen.