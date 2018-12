Top-5: Her er debatterne, der hittede i 2018

5. Sex uden samtykke

Inden det sidst på året nok blev drevet for vidt med den navnkundige krænkelseskultur, fik det fokus på ofrene, som blandt andet #MeToo-bevægelsen skabte, sat en vigtig debat i gang. Det er vigtigt at huske, når CBS-ledere bliver latterliggjort for at tage krænkede følelser alvorligt, at krænkelser kan antage mange former, hvoraf de fleste bør mane til eftertanke.

En sådan eftertanke foldes ud i denne artikel. Var det voldtægt, da Mads fra København for ca. 10 år siden på Roskilde Festival havde sex med en veninde, der tydeligvis ikke nød det? Spørgsmålet stiller Mads selv i artiklen ’Det er det mest mareridtsagtige, jeg har prøvet i mit liv - at spørge en pige, om jeg har voldtaget hende’, der blev den femtemest læste i 2018:

»Var det voldtægt dengang? Det voksede. Blev større og større i hovedet på mig. Og jeg tænkte: »Hvis jeg har voldtaget hende, så betyder det jo, at jeg er ... en voldtægtsmand? Mig, der aldrig kunne finde på at slå en kvinde eller stjæle. Mig, der har fået ind med modermælken, at man skal være empatisk«, siger Mads og slutter:

»Man skal se mennesker som et mål i livet. Det var hun ikke for mig dengang. Hun var et middel. Det fortryder jeg. Det var forkert. Det er min erkendelse i dag. Jeg mener ikke, man skal have sex, uden at der er en form gensidig respekt, lyst eller begær. Man skal jo ville hinanden – hvad fanden er ellers meningen med det?«.

Mads fortalte sin historie til Politikens journalist Kristian Corfixen, og Mads er et opdigtet navn.

4. Alenefar diskrimineres

Danskernes måder at leve og skabe nye familiekonstellationer på er i opbrud, og de færreste løfter et øjenbryn, når de møder en regnbuefamilie, bonusbørn eller alenemødre.

Anerkendelsen af, at kernefamilien ikke er den eneste måde at indrette tilværelsen på og heller ikke nødvendigvis den rigtigste, er et udtryk for en anstændig rummelighed, som kan opstå, fordi andre menneskers levevis skubber til vores ideer om det normale og acceptable.

Men der er stadig grænser, som trænger til at blive udfordret. For »kvinder går i baglås, når de møder en alenefar som mig«, skrev kreativ direktør Anthony Aconis tilbage i april.

Han er far til to små børn uden tilstedeværelsen af en mor, og det har særligt kvinder meget svært ved at kapere:

»Som mand kan eller vil jeg ikke anfægte kvinders ret til at få børn på egen hånd, men jeg skal love for, at det ikke forholder sig sådan den anden vej. Eksemplerne er utallige. Det evigt tilbagevendende ’skal jeg tage hende?’ fra kvinder, hvis et af børnene begynder at græde. Selv om barnet sidder hos mig, og jeg er i gang med at tage mig af det. Undskyld, men hvorfor skulle jeg overdrage mit grædende barn til dig? Fordi du er en kvinde og derfor bedre rustet til at tage dig af mit grædende barn? Fordi jeg kun er far? Tænk, hvis jeg spurgte en mor om det samme. Det er et eksempel på banal diskrimination. Banal ja, men dog stadig sexistisk som ind i helvede«, skrev Anthony Aconis i årets fjerdemest læste debatindlæg.

3. Fattige børn skal da arbejde

Ofte handler diskussionen om fattigdom i Danmark om relativitet: Hvor fattige er de fattige egentlig, når man sammenligner deres budgetter med andre menneskers? For var det ikke noget med, at hende Fattig-Carina faktisk slet ikke var så mindrebemidlet, da Joachim B. Olsen (LA) fik gennemgået hendes budget?

En hjemmegåendes redegørelser for familiens økonomi og prioriteringer blev årets tredjemest læste debatindlæg:

»Man kan ikke kalde det fattigdom, at man ikke kan komme på lejrskole, fordi ens mor skal have sine 20 cigaretter om dagen, eller fordi familien drikker 1-3 liter cola pr. dag. Det er en hån over for de mennesker i verden, som er fattige hele livet, fordi ingen vil hjælpe dem med at blive steriliseret efter barn nummer 2«, skriver Nadia Garner i indlægget, der bærer titlen ’De fattiges børn burde sendes i job’. Titlen refererer til en artikel i Politiken om en fattig børnefamilie, hvor teenagebørnene – ifølge Nadia Garner – burde få et ungdomsjob.

»Det er, som om folk tror, at bare man jamrer nok eller kigger op mod himmelen, så bliver ens pung fyldt op. Her i huset er sofaen også lappet sammen med hæklede lapper, og det samme gælder flere af trøjerne. Underbukserne er fyldt med huller, og varm mad er kun tilgængelig i weekenden (...). Jeg går hjemme, og manden tjener pengene, fordi vi selv vil bestemme – og det gør man ikke, hvis man er på offentlig forsørgelse. Men vi er ikke fattige, vi bruger bare vore penge anderledes«.