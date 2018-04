Far til tvillinger på 8 måneder: Kvinder går i baglås, når de møder en alenefar som mig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når det drejer sig om ligestilling, er jeg ret svensk. Ikke helt ude i ’hen’-skoven, men tæt på. For mig er alle mennesker lige – uanset alder, udseende, herkomst, religion, pengepung og køn.

Anthony Aconis Født 1970. Grundlægger af og kreativ direktør i designbureauet Fireball. Uddannet i international business og kommunikation (CBS). Han er far til to og bosat på Østerbro i København. Derudover foredragsholder og forfatter til en række bøger om marketing og trends. Han sidder i en række bestyrelser, bl.a. for Madkulturen under Fødevareministeriet.

Særligt forskelsbehandlingen af køn ligger mig på sinde. Det er helt uforståeligt for mig, at forskellen mellem kvinder og mænds løn ikke alene er virkelighed, men én af slagsen, der ikke bliver gjort noget lovgivningsmæssigt effektivt ved.

Jeg har også et problem med børnesangen ’Se min kjole’, fordi der mellem linjerne ligger et irriterende budskab om, at piger skal gøre sig til for mænd med seje jobs og får kjoler til gengæld.

Jeg har altid været kvindernes ven, og hvis jeg ellers havde haft et par bryster at have dem i og levet i 60’erne, ville I se mig brænde en masse bh’er af og danse med de andre furier.

Min store respekt og medkamp for det modsatte køn er årsagen til, at jeg nu har sat mig superskuffet til tasterne. Damerne er faldet mig i ryggen, og det bliver jeg ked af. Det synes jeg faktisk ikke, at jeg fortjener.

For selv om jeg er påsat rigeligt med mærkater (eksempelvis min religion og seksualitet), der kunne give anledning til alt fra småbemærkninger til tung diskrimination, var det først den dag, jeg blev enlig far til tvillinger, at jeg for alvor oplevede det. Altså småbemærkninger og diskrimination. Og så endda fra mine bedste venner, kvinderne. Jeg er nemlig en mand, der har valgt at få børn selv.

Planen var et enkelt barn, men det blev til to. Ganske vist med frivillig hjælp fra en venlig og temmelig ideologisk kvinde, der havde fået de børn, hun skulle have. Hun stillede en livmoder til rådighed. Bogstavelig talt. Børnene er helt og holdent mine egne. Biologisk far. Anonyme donoræg. Fuld forældremyndighed. Eneste forælder. Også på papiret.

Siden mine tvillinger forlod den lånte livmoder, har jeg været den eneste forælder, de kender til. En far, én af slagsen, og det er dér, hele elendigheden starter. For kan man det? Kan et barn vokse op uden en mor?

Jeg er begyndelsen på i morgen og derfor en trussel mod det, der er i dag. Jeg er en mand, der selv har født. Jeg er en far, der er en mor

Der er masser af enlige mødre. Det er ret normalt. Så normalt, at mange kvinder helt skipper manden ved at lade sig inseminere med donorsæd. Det er alt sammen meget progressivt, superskandinavisk og bestemt helt i orden. Endda noget, staten betaler for.

Det er vores normforståelse, at kvinder har den biologiske – og derfor selvfølgelige – fødselsret, og det er noget, de sagtens kan gøre selv. Også helt uden en far.

Men med modsat fortegn brænder det hele hurtigt sammen. At få børn uden en mor er alligevel for avantgarde. For sci-fi. En far, der laver børn uden en mor? På egen hånd? Til sig selv?

Som mand kan eller vil jeg ikke anfægte kvinders ret til at få børn på egen hånd, men jeg skal love for, at det ikke forholder sig sådan den anden vej.

Eksemplerne er utallige. Det evigt tilbagevendende ’skal jeg tage hende?’ fra kvinder, hvis et af børnene begynder at græde. Selv om barnet sidder hos mig, og jeg er i gang med at tage mig af det. Undskyld, men hvorfor skulle jeg overdrage mit grædende barn til dig? Fordi du er en kvinde og derfor bedre rustet til at tage dig af mit grædende barn? Fordi jeg kun er far? Tænk, hvis jeg spurgte en mor om det samme. Det er et eksempel på banal diskrimination. Banal ja, men dog stadig sexistisk som ind i helvede.

Vildere var de ofte stillede spørgsmål fra mødre, allerede inden børnene var født. Ét af dem var: ’Hvad har du tænkt dig at gøre om natten?’. Hvad mener du? ’Ja, hvad har du tænkt dig at gøre om natten, når børnene vågner og græder eller skal have mad? Du bliver nødt til at få en au pair’.

Det, jeg har tænkt mig, søster, er at få min fede forældrerøv ud af min seng og give mit barn en masse omsorg og kærlighed og givetvis en varm sutteflaske. Hvad i alverden skulle jeg ellers gøre? Er det ikke det, du selv ville gøre som mor? Skulle det være anderledes for mig? Hvordan kan du overhovedet finde på at stille spørgsmålet?

Hvorfor skulle løsningen være at outsource forældrerollen til en importeret teenagepige? Fordi hun genetisk er bedre i stand til det end mig, deres egen far? Er det, fordi jeg umuligt kan være i stand til at håndtere børn på egen hånd, nu når jeg blot er en far?

En anden lyder: ’Du må sige til, hvis du har brug for en mor’. Om jeg har brug for en mor? Nej tak, jeg har allerede én. ’Jeg mener, hvis du har brug for en mor til børnene’. Hvorfor i alverden skulle jeg dog det?

Det er grotesk, så mange kvinder der har spurgt mig om det her. Også kvinder, som jeg kun kender perifert og tilfældigt møder på gaden. Hvad er det, som mit forældreskab så åbenlyst og afgørende mangler, siden det kan få selv fremmede kvinder til instinktivt at falbyde sig som mødre? Er jeg som far per definition en ringere forælder end dig, der er kvinde? Er selv en fremmed mor bedre end en far, børnene kender?

Jeg kunne blive ved. Fra det subtile til det forrykte. Endeløse rækker af spørgsmål, som jeg er begyndt at give følgende svar til: ’Det spørgsmål ville du aldrig stille, hvis jeg var en kvinde’.

De bliver stillet, fordi jeg er en mand. Fordi jeg i deres øjne er en mand, der har frarøvet børnene muligheden for en ’rigtig forælder’, nemlig en mor. Det provokerer mange.

Jeg kan sagtens adskille de gode intentioner fra mistilliden, der ufravigeligt handler om mødrenes ret markante sexisme og diskrimination af en far, der har taget en mors plads som den primære forælder. Ikke fordi mødre er onde. De kan bare ikke styre det.