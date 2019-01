Cepos: Nej, danske museer er ikke en god forretning

I torsdags bragte Politiken en artikel under overskriften ’Når staten giver 1 krone til et museum, får samfundet pengene flere gange igen’.

Historien var baseret på en ny analyse fra Dansk Industri, som angiveligt viser, at museerne bidrager med 4,9 mia. kr. til økonomien. Artiklen gav læserne det indtryk, at statens støtte til museer er en god forretning. Men intet kunne være mere forkert.

For økonomer er artiklen et klassisk eksempel på, hvordan man (måske især politikere) har tendens til at fokusere på det, man kan se, imens man glemmer det, man ikke umiddelbart kan se. Dansk Industri har opgjort, hvor meget bruttoværditilvæksten hos landets museer mv. er.

Dette tal, 4,9 mia. kr., bliver i artiklen sammenlignet med den milliard, som museerne får i støtte. Og da 4,9 er større end 1, så giver det vel et overskud, ikke?

Nej. For man er nødt til at se på, hvad der var sket, hvis ikke man havde givet den milliard til museerne. Så ville en del af de ressourcer, herunder kapital og årsværk, der i dag bliver brugt på museerne, være brugt i andre dele af samfundet, hvor de også havde skabt værdi. Og på grund af konkurrencen om ressourcerne mellem forskellige sektorer ville værdien, de havde skabt, have været omtrent det samme som hos museerne, nemlig 4,9 mia. kr. Til gengæld havde vi været den milliard rigere, som vi i dag giver til museerne.

I analysen misforstår Dansk Industri, hvad værdiskabelse er, når de skriver, at en tredjedel af værdiskabelsen kommer fra den aktivitet, som museerne skaber i andre erhverv, når de køber varer og ydelser.

Det er en misforståelse at tro, at værdi skabes, når man bruger ressourcer. Værdien skabes ved produktionen af varer og services, forbruget af ressourcer er derimod en omkostning.

Konklusionen er ganske enkelt, at museerne koster danskerne penge, uanset hvad Dansk Industri forsøger at antyde i deres analyse.

Der kan være andre argumenter end økonomiske for at finansiere museer, eksempelvis at de er med til at oppebære en dansk kultur, som vi alle har glæde af, uanset om vi bruger museerne eller ej.

Hvis Dansk Industri vil fremme museernes interesser, bør de bruge disse argumenter.

At forsøge at få det til at lyde, som om støtten til museer skulle give Danmark et økonomisk overskud, er forkert og gavner ikke debatten.