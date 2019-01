Ny analyse: Når staten giver 1 krone til et museum, får samfundet pengene flere gange igen

En udbredt forestilling i debatten om støtten til landets museer er måske, at de nok er både vigtige og rare at have, men taler vi kroner og øre, repræsenterer de først og fremmest en udgift.

Tallene fortæller dog en noget anden historie om museernes plads i samfundsøkonomien, lyder det fra Dansk Industri (DI), som har foretaget en analyse af museernes økonomiske bidrag til samfundskagen på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

»Museerne er kulturbærende institutioner og løfter i den rolle en væsentlig samfundsopgave, men de har faktisk også en anden rolle, hvor de til forskel fra, hvad nogle måske antager, skaber vækst og bidrag til den samfundsmæssige velstand«, siger Sune Jensen, sekretariatsleder for turisme i DI.

Af den nye analyse fremgår det, at landets museer, historiske monumenter og bygninger, botaniske og zoologiske haver og naturreservater i 2015 samlet bidrog med små 5 milliarder kroner svarende til 0,3 procent af Danmarks samlede bruttoværditilvækst.

Her stod indtægter fra museernes egne udstillinger, rundvisninger og andre aktiviteter for de 3,3 milliarder kroner, mens deres køb af varer og tjenesteydelser hos andre virksomheder for 2,5 milliarder kroner skabte en bruttoværditilvækst på 1,6 milliarder. Langt hovedparten af disse varer og ydelser købte museerne hos danske leverandører i forskellige brancher, hvor industrien med 448 millioner kroner stod for broderparten med videnservice og kommunikationsydelser på de følgende pladser.

Bruttoværditilvæksten er det bidrag til samfundsvæksten, der står tilbage, når alle indtægter og udgifter til produktionen er afholdt. I det regnestykke på museerne indgår også den runde milliard kroner, som for eksempel Kulturministeriet via finansloven årligt uddeler i støtte til dem.

»De to tal kan dårligt holdes op mod hinanden, men analysen viser ikke desto mindre, at museerne repræsenterer en væsentlig økonomi, som faktisk er ganske pæn, når man sammenligner med, at hele turismeindustrien inklusive forlystelsesparker, sightseeing, feriecentre og sommerhuse bidrager med omkring 30 milliarder kroner i alt«, siger Sune Jensen.

Flerdoblet besøgstal

Et af disse museer er Design Museum Danmark i København, som de senere år har øget sine egenindtægter fra 9,8 millioner kroner i 2011 til 29 millioner kroner i 2017, fraregnet støtte fra det offentlige og landets store fonde.

»Vi har næsten femdoblet vores besøgstal fra 60.000 til 275.000 siden 2011. Det har først og fremmest været godt, fordi vores opgave som museum handler om at komme ud til nogle mennesker, men det har også bidraget til at give os en væsentlig bedre økonomi, således at vores statstilskud i dag kun udgør 19 procent af vores samlede økonomi«, fortæller museumsdirektør Anne-Louise Sommer.

Ifølge hende dementerer DI’s analyse forestillingen om museerne som ren tilsætning.

fakta Museumsanalyse Ifølge Dansk Industris analysearbejde bidrog landets museer i 2015 med 4,9 mia. kr. til den samlede samfundskage, når alle indtægter og udgifter var afholdt. 3,3 mia. kr. af disse kom fra museernes egne aktiviteter, mens deres køb af varer og tjenesteydelser hos andre virksomheder for små 2,5 mia. kr. skabte en bruttoværditilvækst på 1,6 mia. Museerne køber her blandt andet videnservice og kommunikationsydelser for i alt 649 mio. kr, men desuden industriprodukter for 448 mio. kr. 51 mio af disse går til producenter inden for legetøj mv. og dækker bl.a. over interaktive læringsspil, VR-teknologi og miniaturemodeller.

»Den viser, at landets museer ikke alene er en byrde, og vi klarer os faktisk rigtig godt i bred forstand. Ikke mindst de seneste år, hvor der er kommet en stærkere forståelse for, at vi kan gøre meget selv for at styrke vores økonomi«, siger direktøren for museet, som kan tælle en andel af udlændinge på 80 procent blandt sine besøgende, hvilket er den højeste i landet.