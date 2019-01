Mattias Tesfaye: Jeg bliver bekymret, når jeg møder teenagere med udenlandsk baggrund, der ikke har hørt om Kim Larsens død, flere dage efter at det er sket

I sin nytårstale sagde Lars Løkke Rasmussen, at der var 50.000 mennesker med ikkevestlig baggrund i Danmark, da han gik i gymnasiet. I dag er antallet tidoblet. »På én generation er vores land forandret«, sagde statsministeren, hvorefter han så dybt ind i kameraet og fortsatte: »Men vi kan ikke rulle tiden tilbage … Vi må tage den herfra. Finde sammen – og finde ud af det sammen«.

Jeg er 100 procent enig!

Det gode spørgsmål er blot: Finde sammen om hvad? Ingen vil kræve, at muslimer skal spise svinekød og konvertere til kristendommen. Men hvad kan vi så med rimelighed forvente af hinanden her til lands?

Her er mine fire bud på, hvad jeg mener, vi bør finde sammen om.

Punkt 1. Folk skal lære dansk. Ikke kun fordi det er praktisk, at vi kan sludre sammen over hækken. Men fordi vores folkestyre forudsætter, at vi kan forstå hinanden på tværs af landsdele, socialklasse og etnisk baggrund. Vi er med Hal Kochs ord et samtaledemokrati. Den levende udveksling af erfaringer og holdninger i en fælles dansk offentlighed er selve grundlaget for vores forståelse af medborgerskab. Jeg bliver derfor bekymret, når jeg møder teenagere med udenlandsk baggrund, der ikke har hørt om Kim Larsens død, flere dage efter at det er sket. Hvad taler de egentlig om hjemme ved middagsbordet? Når indvandrere kun halvhjertet tilegner sig sproget, forsvinder deres bekymringer og drømme ud af den fælles samtale. Det dur ikke. Sådan bliver vi aldrig medborgere.

Alt det er baggrunden for, at vi har skærpet sprogkravene for at kunne få ægtefællesammenføring. Ligesom det afspejler sig i ny lovgivning, der sender børn fra udsatte boligområder i vuggestue og gennem intensiv danskundervisning i 0. klasse, hvis deres sprog ikke er alderssvarende. Socialdemokratiet kunne endda godt tænke sig at gå endnu længere. Vi ønsker, at alle børn skal starte i vuggestue, hvis deres forældre ikke taler godt dansk.

Punkt 2. Folk skal forsørge sig selv. Vi er stolte af vores sociale sikkerhedsnet, men offentlig forsørgelse er undtagelsen ved sygdom og arbejdsløshed. Arbejde skal være reglen. Jeg køber ikke fortællingen om, at langt over halvdelen af kvinder fra arabiske lande er nogle stakler, der fryses ud af et diskriminerende arbejdsmarked. Det passer simpelthen ikke! Vi har et åbent og tolerant arbejdsmarked. Problemet er, at bistand betragtes som borgerløn af alt for mange.

Det er Gud, der har vigepligt, når religion og demokrati støder sammen

Derfor har Socialdemokratiet været med til at skærpe kravene for selvforsørgelse, når man skal have permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. Ligesom selvforsørgelse er den bærende filosofi bag integrationsgrunduddannelsen (IGU). Men vi ønsker faktisk at gå endnu længere. Vi foreslår, at indvandrerne ikke får udbetalt passive sociale ydelser, men i stedet tilbydes et 37-timers integrationsprogram med sprogundervisning og aktivering. Her skal kun udbetales penge for de timer, man møder op. I stedet for det nuværende system, hvor man får integrationsydelse og måske bliver sanktioneret, hvis man pjækker. Lad os belønne folk for at gøre det rigtige i stedet for at straffe folk for at gøre det forkerte.