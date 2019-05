Bo Søndergaard: Man skal ikke være venner med alle, så drop de behagesyge politikere

Mon ikke du har prøvet det, det har jeg i hvert fald. Siddet i et selskab og været lige ved at sige, hvad du mener, men så tænkt: Nej, jeg gider ikke diskutere det her med folk eller ligefrem skændes med dem. Og så lukket munden om vinglasset eller kaffekoppen, mens samtalen gled forbi.

Og så gik der endnu en dag, hvor du ikke blev uvenner med nogen, og det kan jo også være en slags succes.

Den går bare ikke, hvis man er politiker. Vi andre kan til nød slippe af sted med at være komfortkujoner, der bare bidrager til den gode stemning. Men når det gælder de mennesker, der stiller sig op på en talerstol og beder om vores stemme og lov til at bestemme, må vi kræve noget mere.

For eksempel at de siger, hvad de vil, og forklarer, hvordan det vil gøre verden til et bedre sted. For er det ikke derfor, de er gået ind i politik? Handler politik ikke om at skubbe verden en lille centimeter i den rigtige retning? Og skal man det, kan man ikke være venner med alle. Man er simpelthen nødt til at tage noget fra nogen, og det gør folk vrede.

Se på diskussionen om prisen på en pakke cigaretter. Danmark har efterhånden nogle af de billigste smøger i Europa, og når man lytter til argumenterne for at holde prisen nede, er det ligesom at høre på folk, der argumenterer for, at Jorden er flad. Man forstår ikke helt, hvad de siger, men det har en vis underholdningsværdi, selv om det er svært at regne ud, om det hele er for sjov.

Problemet er bare, at prisen på cigaretter er et dødalvorligt emne, rygning er årsag til 13.600 dødsfald hvert år.

Vi ved, at dyrere cigaretter får færre til at ryge, specielt de unge. Både regeringen og Socialdemokratiet siger ellers, at de vil have færre unge rygere; målet er, at 95 procent af dem under 25 år er røgfri i 2030. Men en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at vi ikke når målet. Hvis politikerne ikke gør noget, vil 27 procent af de piger, der i dag er 13 år, ryge i 2030.

Et af argumenterne for billige danske cigaretter er det, politikerne har kaldt grænsehandelsproblematikken. Hvis cigaretterne nede i kiosken var for dyre, kørte vi over grænsen for at købe dem og fyldte samtidig bilen med dåsecola, chokolade og øl. Og det var synd for danske købmænd og statskassen.

Hvis der er et grænsehandelsproblem nu, er det måske nabolandenes, for de har sat deres tobakspriser op, så cigaretterne er billigere i Danmark, end de er i Sverige, Norge og Tyskland.

Det har ikke gjort indtryk på de danske politikere, der i årevis har holdt prisen nede. Nu er der bevægelse, men tøvende. Socialdemokratiet, som man må formode har en ambition om at have en sundhedspolitik, vil ikke sige, hvad partiet mener, 20 cigaretter skal koste efter et valg.

Kynismen er ret klar, for politikerne ved godt, hvad der er det rigtige at gøre, de tør bare ikke.

For 23 procent af danskerne ryger, og de vil ikke belønne partier, der vil gøre det dyrere at tænde for tobakken. Så hvis man kan mumle noget uforpligtende før valget, føles det mere trygt.

Den samme ulyst til at træde nogen over tæerne kan ses på de forurenende dieselbiler, brændeovne og flybilletter, og pointen er klar: Politikerne er bange for vælgerne.

Men man skaber kun forandringer, hvis man tør tage noget fra folk, som de ikke vil af med. Det er sådan, vi har skabt en velfærdsstat.