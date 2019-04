Mette spiller for de døende, og hun har set, hvor meget mere musikken glæder end de mursten og malerier, der bruges så mange penge på

FOR ABONNENTER

Jeg husker stadig den pårørende, som skrev til mig næste dag, at hvis den dag, jeg optrådte, var den sidste rolige fælles stund med hendes far, så var det nu et dejligt minde for hende, som hun takkede for, mødet i musikkens stund, hvor de sad sammen. For hendes far havde været nærværende og rolig under hele koncerten. Nu var han igen ’væk’ og forvirret.