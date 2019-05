Bruno Latour: »Globaliseringens projekt er slut, for Jorden kan ikke bære det«

Klimaforandringerne skaber kaos og rådvildhed. Plante- og dyreliv bliver udryddet, de ’superrige’ og ’folket’ forsøger at undslippe ved at benægte fakta eller gemme sig bag fiktive grænser og i fiktive identiteter. Men der er håb, siger fransk sociolog og filosof, som advarer mod klimahysteri.

Nogle kritikere beskyldte sociologen og filosoffen Bruno Latour for at overdrive, da han i forbindelse med udgivelsen af sin bog fra 2017 om klimakrisen fastslog, at de klimatiske omvæltninger ændrer alt.