Landmand: Det er til grisenes eget bedste, når vi klipper lidt af halerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Med fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i spidsen skal vi nu endnu en gang debattere halekupering. Kort før jul meddelte han, at han vil nedbringe andelen af danske grise, der bliver halekuperet.

Alle de, som er længst væk fra grisene, er dem, der udtaler sig mest om, hvor synd det er for grisene. De tager udgangspunkt i deres egne følelser og pisker en stemning op om grisenes smerte og dyremishandling. Og der findes masser af eksperter, der velvilligt bakker op og fortæller om deres forsøg, der viser det ene og det andet. Måske i håb om at få penge til nye forsøg.

Det udtrykkes gang på gang, at det er, åh, så forfærdeligt, at over 90 pct. af de nyfødte grise stadig halekuperes rutinemæssigt. Det er der jo nok en grund til.

Men mit argument er ikke, at fordi så mange har gjort det de seneste 30 år, så skal det bare fortsætte sådan. Mit argument er, at det er for grisenes skyld.

Det er veldokumenteret, at der opstår langt færre halebid, hvis man kuperer det yderste af halen, når grisene er nyfødte. Det yderste af grisens hale er følelsesløs, ligesom vi mennesker ikke kan mærke, hvis nogen bider i vores hår.

Da grise er meget sociale og nysgerrige dyr, kan nogle af dem finde på at gnaske i de andres haler i kådhed, når de leger, eller når de ligger tæt sammen og småsover. Det er som med små hundehvalpe: Selv om de har masser af legetøj fra tv-reklamerne, kan de sagtens finde på at bide i sofapuden, skoene og de løse elledninger. I sådanne tilfælde fjerner hundeejeren de ting, han ikke vil have, at hunden bider i – hvalpen ved jo ikke, at den kan dø af at bide i ledningen til standerlampen.

En gris, der bliver bidt, så der går hul på halen, er næsten sikker på at få en infektion, fordi der trækker bakterier ind i såret og op gennem rygsøjlen. Det giver indvendige bylder i ryggen

Sådan er det også med de små grise. Det er da hyggeligere at gnaske i legekammeratens lune hale, som befinder sig lige foran trynen, når de ligger i flok, end det er at gnaske i kold og måske fugtig halm, som andre grise har tisset i.

Grisen ved heller ikke, at ’kloge’ politikere og belæste embedsfolk fra deres skriveborde har bestemt, at den skal bide i et eller andet koldt stykke træ. De er endda så ’kloge’, at når træet ikke virker, skal der bare mere plads og legetøj til, og landmanden skal sanktioneres, fordi hans grise ikke forstår disse ’kloge’ mennesker.

Ligesom hundehvalpen ikke ved, at der er strøm i elledninger, ved smågrisen heller ikke, at der kan gå hul på den hale, den tygger i. Og går der først hul på halen, så der kommer varmt blod ud, er der pludselig noget, der smager af noget, og så kommer de andre grise også og sutter og gnasker lidt.

Når det yderste stykke af halen ikke er kuperet af, kan de stakkels grise, som det går ud over, ikke mærke, at de andre grise bider i dens hale. Derfor er halegnaskeri et væsentlig større problem i økologiske besætninger, hvor man har bestemt, at man ikke vil klippe halestumpen af. Her er der tre gange så mange grise, der bliver bidt i halerne, bliver syge og dør af det. Det er nok politisk korrekt, men det er i hvert fald ikke dyrevelfærd i mine øjne.