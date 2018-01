Kok Christian F. Puglisi: Gæsterne elsker vores gourmetbrød, men vi må ikke fodre høns med det

Forvirrende og selvmodsigende meldinger fra Fødevarestyrelsen forklarede os, at der jo er en teoretisk mulighed for, at der kan ske en krydskontaminering mellem grøntsagsskræller og animalske produkter i en restaurant. Derfor måtte vi helt holde med den praksis. En teoretisk mulighed for kontaminering, der altså ikke forhindrer os i at servere mad for mennesker – kun for dyr.

Dansk gastronomi er ikke anerkendt på grund af de mange grise, vi slagter år efter år. Vi er kendt for kvalitet og innovation

Så mens jeg skræller mine gulerødder, kan jeg i dag undre mig over, at fødevaresektoren producerer for omkring 1 milliard kroner potentielt foder, men at en fremsynet nicheproducent alligevel er nødt til at ty til importeret pillefoder fra Indien eller Argentina i stedet for at gøre brug af det, der er lokalt, godt og gratis.

Skal vi virkelig acceptere, at Fødevarestyrelsen overregulerer hver lille hønes indtag af gourmetbrød? Bare for ikke at risikere en meget teoretisk situation, der kan komme til at skade den storskalaeksport af konsumkylling, som man åbenbart stadig tror kan bære vores økonomi ind i fremtiden.

Skal vi acceptere, at det også handler om eksportmuligheder, selv når der er tale om råvarer, der aldrig vil blive eksporteret, men til gengæld vil tiltrække turister til landet og skabe arbejdspladser i landområder?Kære fødevareminister Esben Lunde Larsen. Hvis du virkelig vil i dialog med michelinkokke og sovse os alle sammen ind i svulstige Gastro 2025-planer, kommer her et svar.

Det er på tide, vi erkender, at vi i Danmark mangler rammerne for at udvikle vores gastronomi der, hvor der er behov for det. Fokus bør ikke være på michelinstjerner, bonede gulve og yderligere præmiering af kokke, men på råvaren og dens kvaliteter.

Dansk gastronomi er ikke anerkendt på grund af de mange grise, vi slagter år efter år. Vi er kendt for kvalitet og innovation. Og kvaliteten skabes af de entreprenører, ildsjæle og landmænd, der kaster sig ind i et virvar af forhindringer, benspænd og bureaukrati for at skabe den.