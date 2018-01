Folkeskoleelev: Der bliver løjet for os elever om vores personlige oplysninger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Trivselsundersøgelsen er en undersøgelse, jeg har kunnet huske længe.

Vi får den en gang om året, hvor vi individuelt skal svare på personlige spørgsmål, og jeg har aldrig haft noget imod den.

Vi har altid fået at vide, at den er anonym, og at den skal bruges til at kunne vurdere, hvordan os, der går i skole, har det – egentlig meget logisk.

Men både elever og forældre er blevet misinformeret om, hvilke oplysninger der faktisk bliver gemt og overgivet.

Det er uretfærdigt, at vi har fået at vide, at den her test, den er altså ’anonym’, og at vi roligt kan føle os trygge og svare ærligt, selv om der reelt er registrering af cpr-numre til hver elev, og at det er meget følsomme spørgsmål, der bliver svaret på.

I min klasse har vi for mindre end to måneder siden skullet besvare et andet spørgeskema med personfølsomme spørgsmål; ungeprofilundersøgelsen.

Her blev os i 9. klasse spurgt, om vi røg hash, tog hårde stoffer, hvor tit vi børster tænder, om vi bliver mobbet, og hvor ofte vi drikker alkohol. Det er altså ikke informationer, alle ønsker at overgive til myndighederne.

Udover at der er sket lovovertrædelser, bryder det også med nogle grundlæggende principper, at sensitive oplysninger bliver overdraget, uden at elever eller forældre er informeret.

Som folkeskoleelev gør det mig både frustreret og utryg, at der bliver løjet for os, og at andre mennesker har adgang til vores personlige data uden vores samtykke.

Jeg håber, at andre elever også råber op om denne problemstilling.