Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: Trivselsundersøgelser risikerer at fjerne fokus fra de børn, der faktisk har det psykisk dårligt

Ventetid på hjælp fra PPR, egen læge eller i kommunen er en stor belastning for en familie med behov, og det er en ærgerlig barriere mod at kunne tilbyde rette behandling af rette barn og ung på rette tid.

Vi arbejder for forskning, herunder også indsamling af data dertil, men vi skal netop sikre datas validitet, kvalitet og sikkerhed, samt at forskningen er på et højt videnskabeligt niveau. Vi er langt hen ad vejen enige med Bjørn Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, når han i artiklen 5.1. i Politiken siger:

»Ekspertgruppen har tydeligt sagt til ministeriet, at data ikke er præcise eller detaljerede nok til at have nogen validitet på individniveau; spørgeskemaet er bygget op, så det alene siger noget præcist om klassen eller skolen. Man beslutter jo heller ikke at operere en patient, efter at de har svaret i et spørgeskema, hvorhenne de har ondt«.

For lige nu opererer vi patienterne ud fra spørgeskemaer, og det er en eskalerende praksis med det stigende fokus på Det Nære Sundhedsvæsen, frivillighed og forebyggelse. Vi opfordrer politikere, kommuner og interessenter til kildekritik og til at tænke i helhed og tværsektorielt.

Der bruges bredt og tværsektorielt set mange millioner kroner på tiltag, hvor der ikke er dokumentation for behov og effekt. En del af disse tiltag bliver til med henvisning til undersøgelser såsom De Nationale Trivselsmålinger, hvor reaktionen i Det Nære Sundhedsvæsen bl.a. har været gratis psykologhjælp, terapi i privat regi eller såkaldt frivillige tilbud, der i drift og etablering alligevel koster den fælles kasse millioner af kroner. Oftest mere baseret på tro og håb end på dokumentation og fakta.

Vi risikerer at gøre mere skade end gavn. Det kan vi ikke være bekendt over for børn, unge og deres familier med behov for kvalificeret hjælp, og vi tvivler også på, at samfundet har råd til det.