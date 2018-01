Bertel Haarder hylder de korte uddannelser: Erhvervsakademierne giver social mobilitet og vækst

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvis vi ikke havde erhvervsakademierne, måtte vi omgående opfinde dem.

Hvordan skulle vi ellers håndtere den uimodståelige drift over mod det almene gymnasium og deraf følgende oversvømmelse af visse universitetsstudier?

Erhvervsakademierne giver håb om, at vi ikke ender som Korea og snart også Japan, hvor akademikersnobberiet har ført til, at alt for mange børn stresses i et bogligt og akademisk ræs for at kvalificere sig til universitetet – hvorefter de bliver skuffede, når de ikke kan få de jobs, de har uddannet sig til. Trængsler i barndommen efterfulgt af trængsler som voksne.

I 2018 kan vi fejre tiåret for vedtagelsen af loven om erhvervsakademier. Det hele begyndte med, at en handelsskolelærer på Niels Brock, Hans Friis (Lykke Friis’ far), opfandt – og overtalte mig som undervisningsminister til at støtte – et såkaldt handelsakademi med et betydeligt element af praktik.

Der var så stort behov for det, at det hurtigt udviklede sig til den såkaldte markedsøkonomuddannelse, der blev placeret på rigtig mange handelsskoler, måske lidt for mange.

Jeg husker, at blandt andre håndboldspilleren Anne Dorthe Tanderup, uddannet markedsøkonom, var med til at gøre uddannelsen kendt. Det var ikke muligt at sikre lige så stort et praktikindhold som i den oprindelige handelsakademiuddannelse.

De er blevet et stort og holdbart og uundværligt element i de danske videregående uddannelser

Men behovet for denne nye korte videregående uddannelse, rettet direkte mod den private sektor, var så indlysende, at det endte med en stor reform, hvor de nydannede erhvervsakademier blev tvangsmæssigt udskilt fra handelsskolerne.

Det tvangsmæssige var jeg i starten ikke særligt varm på, men det insisterede visse forligspartier på for at undgå, at erhvervsuddannelserne på skolerne blev nedprioriteret til fordel for de ’finere’ erhvervsakademier.

Siden har jeg besøgt adskillige erhvervsakademier, og jeg har også på anden måde haft kontakt til dem. De er blevet et stort, holdbart og uundværligt element i de danske videregående uddannelser.

Erhvervsakademierne er med rette stolte af deres tætte samarbejde med og forankring i det lokale erhvervsliv. De bygger bl.a. bro mellem ungdomsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser, og de er på den måde en trædesten for de unge, hvor en lang videregående uddannelse ikke ligger lige for.

Erhvervsakademierne har været igennem en lidt hård tid – bl.a. er nogle af deres uddannelser overdimensionerede. Derfor har erhvervsakademierne sammen med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind aftalt en reduktion på gennemsnitligt 25 procent på de engelsksprogede uddannelser over hele landet.

De enkeltstående skæverter må ikke overskygge de flotte resultater. Med deres helt nødvendige bidrag til at styrke den sociale mobilitet og sikre erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft i hele landet, kan alle medarbejdere på erhvervsakademierne rundt omkring være stolte over, hvad de har skabt over en kort årrække.

I sidste uge fik sektoren da også en flot anerkendelse af deres vigtige samfundsrolle, da en håndfuld nye uddannelsesstationer under erhvervsakademierne var et prioriteret led i regeringens plan for at skabe et Danmark i bedre balance.

Hvis vi ikke havde erhvervsakademierne, måtte vi straks opfinde dem. Ellers gik det helt galt med balancen i uddannelsessystemet.

Tillykke med 10 års jubilæet.