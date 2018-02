Bekymret pædagog: Hvorfor er der ingen pædagoger i Mai Mercados ekspertpanel for god børneopdragelse?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Mig!«. Jesper rækker ud efter bogen om hunden Plet, som vi læser i. Plet er blevet væk, og for hver side kan man åbne en låge og se, hvem der gemmer sig bag ved.

»Osse mig«. Mia hiver i bogen.

Helle Trasborg Født 1971. Uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet, har en pædagogisk diplomuddannelse i sprog og psykologi. Har siden 2002 arbejdet som pædagog indenfor 0-6-års området, de sidste 12 år som vuggestuepædagog. Hun er initiativtager til projektet ’Faget i fokus’, hvor politikere møder det pædagogiske arbejde i praksis.

To andre vuggestuebørn synes nu, at de også må gøre krav på deres ret til at lede efter den lille hund, og en større uenighed blandt børnene er under opsejling. Hvis tur er det, og hvem må lige vente lidt? Hvordan kommer man igennem sine frustrationer, når man er et lille barn, og tingene ikke går, som man havde tænkt sig? Jeg hjælper, trøster og sætter ord på børnenes følelser, imens vi gradvist kommer igennem bogen, samtaler om, hvad vi ser, og børnene øver sig i de sociale koder i den lille børnegruppe.

»Mer’!«, siger Jesper, og de andre børn stemmer i. Vi skal læse bogen igen. Jeg smiler for mig selv, fordi jeg ved, at jeg i dette gyldne øjeblik lægger vigtige spæde trædesten til børnenes sociale udvikling.

Impulsstyring, evnen til at fastholde en fælles opmærksomhed, håndtere frustration og aflæse en social kontekst er vigtige forudsætninger hos barnet, når det på sigt skal kunne vokse ind i fællesskabet. Disse kompetencer grundlægges meget tidligt hos barnet, og det skal ske i samspillet med en kompetent voksen. Barnet finder ikke ud af det selv!

Set med pædagogfaglige briller på er det blandt andet de ting, jeg fokuserer på, i samspillet mellem børnene og mig under højtlæsningen. Sådan lægger jeg hver dag vigtige trædesten til børnenes udvikling, herunder også deres evne til at navigere på forskellige sociale arenaer.

Nu har børne- og socialminister Mai Mercado (K) taget initiativ til at skabe en bred folkelig debat om børneopdragelse. Angiveligt mangler en hel del børn basal opdragelse, når de starter i 0. klasse. Det bekymrer Mai Mercado; fællesskaberne er truet.

Pædagogerne har i mange år gjort opmærksom på bemandingssituationen i landets daginstitutioner. Men vi taler for døve øren

Ministeren understreger desuden forældrenes ansvar i forhold til at opdrage deres børn, så de f.eks. kan begå sig i en folkeskoleklasse.

Ministeren har nedsat et ekspertpanel, der skal løfte debatten, og det tæller blandt andre en tv-vært og en YouTube-stjerne. Men til min store forundring er der ikke blevet plads til en pædagog, selv om vi er en faggruppe, der har hænderne solidt placeret i den store pædagogiske bolledej og dagligt opdrager børn.

Jeg vil derfor gerne give mit indspark til debatten her, og jeg vil starte med at understrege, at forældrene utvetydigt har en helt afgørende betydning for deres børns opdragelse. De er de vigtigste personer i barnets liv, og det er forældrene, der har det overordnede ansvar for deres børn, herunder også for at opdrage dem, så de kan begå sig i fællesskabet.

Men vi er også nødt til at forholde os til, hvilke betingelser børnene har haft for at tilegne sig deres sociale kompetencer.

Børnene har jo haft et liv, inden de starter i skole!