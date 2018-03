Skoleelev: Folkeskolens seksual-undervisning ekskluderer LGBTQ+-personer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Folkeskolens seksualundervisning er meget ekskluderende over for LGBTQ+-personer.

Jeg går selv i 9. klasse, og vi får at vide, at sex foregår mellem en mand og en kvinde, der også identificerer sig selv med deres biologiske køn. For man kan jo kun have sex med folk, der har de modsatte kønsdele af en selv, og man identificerer sig selvfølgelig som det køn, man bliver påtvunget ved fødslen. Eller hvad?

Man siger, at ca. hvert 10. menneske identificerer sig som LGBTQ+. Følger man det, vil der være lige omkring 55 elever, som er LGBTQ+ på min folkeskole. Så hvordan skal disse 55 unge mennesker lære at navigere i et seksuelt univers, som de kun lærer at kende gennem internettet? Google kan være en god måde at undervise sig selv på om de ting, skolen er for blufærdig til at informere om.

Men når nu folkeskolen tilbyder seksualundervisning, hvorfor så ikke inkludere og acceptere alles køn og seksualitet? De 55 elever har vel lige så meget brug for at lære om sikker sex mellem to mennesker med samme kønsorganer eller om retten til at kunne ændre sit køn medicinsk, som de har brug for at lære om heteroseksuel sex?

Forleden morgen spurgte jeg 25 9. klasses-elever på min skole, om de mente, at deres seksualundervisning havde inkluderet LGBTQ+. 96 procent sagde nej, og kun 46 procent vidste, hvad LGBTQ+ overhovedet betød. Det chokerede mig.

Vores undervisning inkluderer simpelthen kun den heteroseksuelle norm og antager, at folkeskoleelever kun har brug for undervisning i den klassiske mand-plus-kvinde-er-lig-med-børn. Vi lever i et meget heteronormativt samfund, og jeg er træt af det!

For det er okay at være LGBTQ+, og du har selv retten til at bestemme dit køn.

Lige meget om du er homoseksuel, aseksuel, biseksuel, om du identificerer dig som mand eller kvinde, polykønnet eller noget helt andet, har du retten til at blive undervist i, hvordan du på en sikker måde kan agere i en verden af forskellige seksualiteter og kønsidentiteter.

Så folkeskole: Bryd normen, og tag ansvar for alle jeres elever.