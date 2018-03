90’er-style workshops og bullshit-bingo ad libitum: Medarbejdere ydmyges offentligt under Rane Willerslevs forvandling af Nationalmuseet

Det er en ulige kamp, for kulturinstitutionerne er i sidste ende afhængige af offentlige støttemidler og dermed tvunget til at følge trop. Det har ført til et voldsomt opgør med andre institutioner som DR, og det vil også sætte sig igennem over for institutioner som Nationalmuseet.

Armslængdeprincippet er til forhandling, og det er ikke givet, hvor lang armen er. De færreste er vel i tvivl om, at det er nødvendigt at gentænke, hvad Nationalmuseet skal være i nutiden og for fremtiden. Rane Willerslev har tidsånden på sin side, så det er godt set af kulturminister Bock, der udpegede ham.

'Ranes Museum' er et vink med en vognstang til direktørerne på de andre hensygnende, offentligt finansierede museer i det danske kulturliv. Mon ikke man kigger sig nervøst over skulderen? For de tider hvor museet bar sin autoritet - og dermed bevillinger - med største selvfølge er endegyldigt forbi, og det borgerlige opgør med kulturelitens såkaldte privilegier tæt på at være fuldført.

Der er stor risikovillighed. For hvis Rane Willerslev ikke leverer varen, så er det hans skyld. Og ministeren, der udpegede ham, vil for længst være over alle bjerge.